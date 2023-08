Ricardo Sastre es asambleísta titular de la AFA

El presidente del Club Social y Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, es uno de los representantes de los 37 equipos que militan en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

Desde la institución admitieron que “esta elección de nuestro Presidente como uno de los seis asambleístas titulares que tendrá la categoría, es un logro verdaderamente histórico para el fútbol patagónico y para este club”.

Sastre resaltó “el federalismo impuesto en la Asociación del Fútbol Argentino bajo la gestión de Claudio Tapia como Presidente y Pablo Toviggino como titular del Consejo Federal. Porque va más allá de las palabras. A nosotros ya nos había tocado con Javier Treuque, Presidente de la Liga del Valle de Chubut, que también es parte de dicho Consejo, y a quien también le agradezco muchísimo por las gestiones y las acciones que hemos encarado en conjunto a lo largo de los años. Siempre me acuerdo que cuando esta gestión asumió en AFA, el Federalismo fue una de las principales cuestiones que se remarcaron. Y no quedó solo en un discurso. Hoy se cuenta con la participación de equipos de prácticamente todas las provincias en los certámenes federales, pero también se tiene representación desde lo dirigencial, ya que hoy no es llamativo ni termina siendo una sorpresa, que nosotros estando a 1500 kilómetros de Buenos Aires podamos ser asambleístas titulares”.

De esta forma el aurinegro logra un papel fundamental y un rol clave en la representación de cada uno de los 37 equipos que militan en la Primera Nacional.

De la ceremonia tomaron parte las más altas autoridades de la casa madre del fútbol nacional, por supuesto encabezadas por el Presidente Tapia, y también Toviggino como representante del fútbol del interior a través del Consejo, que semanas atrás también decidió abrir su sede regional en la ciudad de Trelew.

“Todas son muestras de apertura y descentralización para las ligas. Y los equipos que estén en condiciones de participar, saben que pueden hacerlo mediante las gestiones correspondientes con AFA y sus ligas de origen. Es algo que no podemos perder si pensamos a futuro, al contrario, son acciones que debemos profundizar para sentar bases bien federales para nuestro futbol argentino”, dijo Ricardo Sastre.

“Es una responsabilidad muy grande, pero la realidad es que para nosotros como club, es un orgullo inmenso poder ser parte”, cerró