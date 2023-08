Prioridad al Máximo

El oficialismo activa el debate del proyecto sobre Aerolíneas Argentinas. La iniciativa que busca proteger a la aerolínea de bandera de una eventual privatización será tratada este martes, desde las 14:00, en la Comisión de Legislación General.

Se trata de un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner para proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización.

Tras el resultado de las elecciones PASO, el oficialismo pone pie en el acelerador, y aquellas iniciativas vinculadas a la protección de empresas del Estado u organismos públicos encabezan la agenda.

Respecto del proyecto sobre Aerolíneas Argentinas, su tratamiento en la Comisión de Legislación General, será este martes, donde el oficialismo cuenta con mayoría, por lo que se espera que el trámite sea expeditivo.

El proyecto no irá a otra comisión y como cuenta con solo tres artículos no requerirá demasiado debate en el recinto, sino solo voluntad política para darle curso, o no.