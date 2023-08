La CAPIP solicitó nuevamente que se declare la Emergencia Pesquera

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, dialogó con El Diario Web y confirmó que ante las problemáticas existentes como la inflación en Europa, el precio de los insumos, el valor poco competitivo del langostino, la guerra en Ucrania y la falta de incentivos para el sector generan una fragilidad en el sector. Ante ello, manifestó que “se presentó a los Gobiernos de Santa Cruz y Chubut, a los Municipios y, fundamentalmente, a la Legislatura la solicitud de emergencia”.

“La verdad es que necesitamos que se pueda tratar lo más rápido posible la Emergencia Pesquera”, declaró De la Fuente y luego lamentó: “Algunas herramientas del Gobierno Nacional que han salido o se han gestionado, se han diluido”.

En este sentido el Presidente de la CAPIP recalcó que hay una gran preocupación ya que “el mundo no ha reaccionado más allá que estamos un poco más lejos del impacto de la pandemia. Los mercados no reaccionan, no se cierran las operaciones con tanta facilidad como ocurría hasta el 2019”.

Asimismo, indicó que “el fuerte incremento del valor del combustible es una de las variables a atender. Parece una sábana corta, siempre de algún lado te van tirando”. De esta manera, desde la CAPIP realizaron el llamado de atención a todas las autoridades ante la extrema situación que atraviesa el sector pesquero.

En tanto, De la Fuente confirmó a este medio que la temporada actual de pesca no es buena, hay dificultades para encontrar concentraciones de langostinos, con climas complejos y con tiempos mar adentro que se han estirado. “Estamos pasando por fechas de capturas irregulares y se le está haciendo cuesta arriba a la industria”, dijo.