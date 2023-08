Eliceche: «La gente, en política, no se suicida»

El diputado provincial Carlos Eliceche visitó los estudios de AzM Radio y llamó al peronismo a «ponerse las zapatillas y salir a militar» ante la posibilidad de que el ultraliberalismo acceda al Gobierno de la Nación.

El ex intendente de Puerto Madryn marcó el camino a seguir para la construcción de una campaña que lleve a Unión por la Patria a la presidencia: «Lo primero que pienso es que hay que ir a buscar a ese 32 por ciento de los ciudadanos argentinos que no fue a votar. En segundo lugar, hay que empezar con las propuestas claras y definitivas. De aquí a octubre tenemos dos propuestas que son casi parecidas: la de Milei y la de Bullrich. Son muy extremas sus posiciones. Y por otro lado, hay una propuesta mucho más moderada, que es la de Sergio Massa».

En ese sentido, se mostró confiado en que el electorado «va a recapacitar». «La de Javier Milei es una idea muy difícil que se pueda llevar adelante. Ha tenido una adhesión importante de votos, pero en los días que quedan creo que hay mucha gente que va a recapacitar. Fue una alarma, un alerta y un llamado de atención porque no se hacen las cosas bien. Pero no creo que se repita el resultado de las PASO en las generales, y mucho menos en un ballotage. Hay un viejo dicho que dice que la gente, en política, no se suicida«, afirmó.

Durante su paso por Pido la Palabra, instó al movimiento peronista a dar el máximo esfuerzo: «Hay que ponerse las zapatillas y salir a militar, porque sino corremos el riesgo de quedarnos sin educación pública, sin salud, sin jubilaciones ni indemnizaciones por despido».

Consultado sobre el futuro inmediato de la Legislatura, Eliceche se puso a disposición de Ignacio Torres para garantizar la gobernabilidad. «Tenemos que dejar egoísmos de lado y ver qué es lo que pretende el gobernador electo. Si hay alguna tarea legislativa con la que le podamos facilitar las cosas desde el primer día de gestión, tenemos que trabajar en eso, por lo menos desde mi punto de vista», aseguró.

Reviví la entrevista completa acá: