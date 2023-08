El desarrollo del litio anticipa inversiones de U$S 7.000 millones y alza de exportaciones

La industria del litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy se encuentra en una etapa de inversiones comprometidas por u$s 7.000 millones para los próximos años, con un fuerte crecimiento proyectado para las exportaciones superior a los u$s 1.100 millones para 2023, a lo que se suma la generación de puestos de trabajo y la creación de empresas relacionadas con la cadena de valor.

Estas son algunas de las conclusiones que se desprendieron de la jornada de apertura del XII Seminario Internacional Litio En Sudamérica, que comenzó este miércoles y finalizará mañana en la ciudad de Salta, en la que participaron el gobernador anfitrión Gustavo Sáenz, y sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Jujuy, Gerardo Morales, junto a las secretarias de Minería, Fernanda Ávila, y de Energía, Flavia Royon.

En la presentación de la mesa, el presidente Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, afirmó que «el litio es una realidad que llegó a la región para quedarse y seguir creciendo«, que en el caso de Argentina cuenta en la actualidad con tres proyectos en operación, cinco en proceso de construcción y otros 15 en distintas etapas de desarrollo de factibilidad avanzada.

El encuentro, que comenzó por la tarde y se extenderá hasta mañana jueves, y que está organizado por el medio especializado Panorama Minero, se desarrolla en el Centro de Convenciones de Salta, donde más de 1.700 personas se registraron para participar.

De la apertura del seminario, declarado de interés nacional y provincial, participó además el director de Panorama Minero, Alejandro Colombo, junto a miembros de más de 180 firmas del sector, de las cuales 20 están dedicadas al litio.

En su presentación, la secretaria Royon resaltó que «el litio está demostrando que se puede producir valor agregado y generar una cadena de proveedores de servicios y productos locales: Es una oportunidad increíble de posicionarse como uno de los primeros productores globales, pero eso necesita del compromiso de todos, del sector público y privado para la sustentabilidad ambiental con sus comunidades».

La funcionaria señaló que «el crecimiento trae tensiones aparejadas que se reflejan en la restricción importante por la sequía, antecedida por la crisis de los precios de la energía, y de una pandemia. Pero la Argentina necesita diversificar su matriz exportadora y tiene el compromiso del gobierno nacional para trabajar con el sector privado».

Royon también destacó que este año se dará vuelta la balanza energética de u$s 4.600 millones negativa a ser positiva en u$s 200 millones y seguir creciendo hacia los u$s 18.000 millones al 2030, lo que confirma que «hay una clara oportunidad de crecimiento con el sector energético y el minero».

A su turno, Ávila destacó que «la Argentina es un activo público global por sus recursos de litio y cobre, centrales en la carrera hacia un mundo más verde», y aseguró que a partir de ese desarrollo se «está transitando el camino hacia un país minero».

«La evolución de la minería es un hecho. En empelo, a abril de 2023 había 38.500 puestos directos, un crecimiento del 7% en comparación con el año pasado y con más de 2 años de crecimiento interanual ininterrumpido», detalló la titular de la Secretaría de Minería.

Y al desagregar el litio, aseguró que «fue el rubro que más empleo creó en el país, con más de 4.000 puestos directos, que se incrementan con uno de los salarios más altos de la economía y un primer semestre que tuvo un crecimiento de las exportaciones del 65%».

«Sabemos que hay dificultades asociadas al crecimiento. La macro genera situaciones por las que las empresas requieren soluciones para poder seguir en el camino de crecimiento, y para ello, la Mesa del Litio mostró la importancia del trabajo coordinado por tres gobernadores de partidos políticos diferentes, pero con una mirada común de desarrollo», sostuvo.

En una presentación realizada de manera virtual, el gobernador Morales cuestionó «a los que quieren plantear una única región del litio», por lo que pidió «establecer una política nacional autónoma, con desarrollo y mayor inversión».

«No comparto hacia dónde va el modelo de Bolivia ni de Chile. Hay algún pensamiento nacional que casi nos quiere llevar a una política parecida a la que implementa Chile”, afirmó el mandatario jujeño y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

“Eso sería un error», finalizó Morales.

En tanto, Jalil resaltó el valor de los avances que permite la Mesa del Litio que conforman las tres provincias productoras y expresó: «creemos en este modelo amigable, que está generando y cambiando la economía, porque lo importante es que este bien se convierta en caminos, infraestructura, en más trabajo y nuevas oportunidades para las comunidades».

Por último, Sáenz sostuvo que «este mineral tiene la potencialidad para convertirse en un gran dinamizador de las economías regionales, generando empleo, y desarrollo de proveedores en toda su cadena de valor», y agregó: «hoy es la gran oportunidad de posicionarnos como líderes de la producción y exportación del recurso, y para aprovecharlo debemos trabajar juntos sobre políticas claras y marcos regulatorios estables, que promuevan la inversión de la actividad minera”.