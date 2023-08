Economía colocó bonos en pesos por $821.576 millones y pagó todos los vencimientos

El Ministerio de Economía obtuvo este jueves $ 821.576 millones en la primera licitación de bonos en pesos de agosto, con lo que afrontó el pago de vencimientos por $725.062 millones y obtuvo un financiamiento extra de $96.514 millones.

Este resultado, destacó el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, en su cuenta en la red social X (Twitter), «implicó un roll over de 113%”.

En el dia de la fecha se llevó a cabo la primera licitacion del mes de agosto, en la cual se afrontaban vencimientos por un total de $725.062 millones. Las ofertas sumaron VNO de $1.2 billones y Economía adjudicó $821.576 M. — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) August 10, 2023

El Palacio de Hacienda, en un comunicado, detalló que en la licitación se recibieron 866 ofertas, que representaron un valor nominal ofertado total de $1,2 billones, de los cuales se adjudicaron $761.137 millones, lo que representó un valor efectivo de $821.576 millones.

La licitación estuvo compuesta por un total de ocho bonos, entre los cuales se encontraban dos Letras, una a tasa fija (S31O3) y otra ajustable por CER-índice de precios- (X23N3), con vencimiento previsto para el 31 de octubre y el 23 de noviembre próximos.

A estas se sumaron una nueva letra ajustada por CER con vencimiento el 18 de enero de 2024 (X18E4) y otros dos bonos nuevos ajustables por CER con vencimiento previsto para el 20 de mayo y el 19 de agosto de 2024, respectivamente.

Por último, la operación también incluyó la reapertura de tres bonos ajustados por CER: T2X4, T4X4 y T5X4, con vencimientos el 26 de julio, el 14 de octubre y el 13 de diciembre próximos.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que “el 31% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023 y el 69% restante, en 2024”.

De los $ 821.576 millones colocados, poco más de $ 49.900 fueron en a través de una letra pagadera el 31 de octubre y que brinda una tasa nominal anual del 102,72%, y el resto en distintos bonos ajustados por CER (variación del índice de precios)

En esta licitación, el plazo promedio ponderado por el valor efectivo adjudicado para los instrumentos ajustados por CER fue de 10,1 meses. Esto representó “una mejora respecto a los valores de julio, de 9,8 meses” en las colocaciones.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, este viernes se efectuará la segunda vuelta de la licitación, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 30% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy.

Este monto máximo a adjudicar se distribuirá mediante dos pliegos del 15% cada uno entre creadores de mercado y creadores de mercado líderes. Los instrumentos que forman parte del programa son las tres letras: X23N3 y X18E4 ajustadas por CER, y S31O3, a tasa fija.

La próxima licitación tendrá lugar el viernes 18 de agosto, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de este año.

El stock de deuda bruta en situación de pago normal alcanzaba a junio -último mes publicado- a US$ 401.303 millones, según cifras de la secretaría de Finanzas. De ese total, el 36% está en moneda local y el 64% en divisas, principalmente dólares.

Esa cifra, en relación a mayo, presentó un aumento de US$ 4.960 millones, debido a una caída de US$ 1.852 millones de compromisos contraídos en moneda extranjera, pero acompañado por una suba el equivalente de US$ 6.812 millones de la emitida en moneda local.

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a US$ 25.270 millones.

Esto obedeció a un incremento de US$ 2.179 de la deuda emitida en moneda extranjera y de $ 23.091 millones de los compromisos tomados en moneda local.