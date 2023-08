Buscan certificar a la producción de tortas galesas con el sello “Origen Chubut”

Luego de la primera jornada del taller para la construcción colectiva de la Indicación Geográfica (IG) de la Torta Negra Galesa en Trelew, este viernes 11 a las 10 horas se realizará un nuevo encuentro en la casa de Té Nain Maggie, sita en Perito Moreno N°179 de Trevelin. El objetivo es generar un sello de calidad que comunique a todos los consumidores su calidad particular, vinculada al origen geográfico y la tradición productiva.

Metas

Esta iniciativa gubernamental apunta a identificar la auténtica “Torta Negra Galesa” de Chubut, su proceso de elaboración, con el objetivo trazado de poder generar un sello de calidad, a través de una Indicación Geográfica (IG), que comunique a todos los consumidores, su calidad particular, vinculada al origen geográfico y la tradición productiva.

Del encuentro participaron integrantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, elaboradores e interesados en este producto reconocido por su elaboración originaria en la Provincia.

En ese marco, Marcelo Champredonde, consultor especialista en indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sellos de calidad identitaria de INTA, explicó que “en torno a la torta negra galesa de Chubut hay una iniciativa de generar un sello de origen que se llama indicación geográfica, que son sellos o acompañantes de la denominación de origen, que están dentro de un marco reglamentado internacional regido por la organización de comercio dentro de lo cual cada país adhiere y va generando su marco legal e institucional”.

Sobre la torta negra indicó que «nosotros somos un organismo de investigación y acompañamiento y estamos abocados a las cuestiones más técnicas y organizacionales, lo técnico es comprobar qué características únicas tiene este producto y a qué se debe. La torta negra en principio la mayor parte de la materia prima no son de este lugar, la denominación de origen es cuando las materias primas le imprimen ese sello, aunque sea una de las materias primas. En el caso de la indicación geográfica el producto es único, pero los insumos o las materias primas no necesariamente son exclusivas o son las que le dan esas características”.

Quienes deseen obtener mayor información sobre el taller podrán requerirla al mail [email protected] o comunicarse al teléfono 280-482606/607 int. 243 o al 280 462-5982.