Soldado muerto en Zapala: «Son dos balazos en la cabeza, es imposible un suicidio»

«Es imposible que haya sido un suicidio», aseguró Juan José, el padre de Jesús Gabriel Córdoba, el soldado de 21 años que apareció con dos balazos de FAL en la cabeza en el mismo cuartel de Zapala donde asesinaron en 1994 a Omar Carrasco, cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina.

La muerte de Córdoba ocurrió el 1° de junio pasado, pocos después de las seis de la mañana. Por motivos que todavía se intenta esclarecer, el soldado resultó herido de bala en la cabeza y fue llevado al hospital de la ciudad neuquina, donde horas después moriría. Desde el Ejército no tardaron en calificar el hecho como suicidio. Sin embargo, las pericias balísticas y médicas que fueron apareciendo dieron lugar a sospechas.

Juan José contó las horas en que Jesús peleaba por su vida y recordó que «si bien el médico que lo atendía nos dijo que mi hijo tenía dos disparos, nosotros nunca preguntamos en dónde los tenía. Luego, con el informe del hospital descartamos la idea de un suicidio, porque es imposible teniendo en cuenta dónde tiene los disparos«.

Natalia Uribe, la madre del joven, se mostró convencida de que se trata de un homicidio: «Creemos firmemente que a mi hijo me lo mataron. Ni siquiera hemos podido realizar un duelo porque no tenemos respuestas a qué es lo que le pasó. Hasta que no tengamos esa respuesta no vamos a poder asimilar la idea de no tenerlo más con nosotros».

«Se están haciendo las cosas de forma muy lenta y muy liviana. Por eso decidimos salir a contar a los medios todo lo que pasó y está pasando«, aseguró

Según confirmaron los padres, un tiro ingresó por el mentón y salió por la frente; el otro entró por la sien del costado derecho y salió por el otro lado de la cabeza. La distancia de ambos impactos es lo que más sospechas genera, más allá de que los dos balazos de fusil causaron daño en el cerebro.

