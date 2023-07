Quién es Marcelo Orrego, el abogado que venció en San Juan y terminó con 20 años de hegemonía peronista

El dirigente opositor, quien compitió en uno de los sublemas de Juntos por el Cambio, se impuso por casi el 50% de los votos

Marcelo Orrego dio este domingo el batacazo y, compitiendo en uno de los sublemas de Juntos por el Cambio, fue electo gobernador de San Juan cortando con 20 años de hegemonía peronista en la provincia. Obtuvo casi el 50% de los votos, casi 100 mil más que José Luis Gioja y triplicó en sufragios a Ruben Uñac, el otro postulante del Frente San Juan por Todos.

Nacido el 29 de enero de 1975 en Santa Lucía, municipio que administró como intendente entre el 2011 y 2019, Humberto Marcelo Orrego llegó a estas elecciones siendo diputado nacional.

Abogado -laboralista y penalista-, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2001, es también referente del partido Producción y Trabajo. Ni bien se recibió trabajó primero como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados de la Nación y luego como jefe de asesores del actual senador nacional hasta 2005. De hecho, Basualdo fue de los primeros en felicitar este domingo a Orrego y señalar que con su triunfo “comienza un nuevo despertar en la provincia que significará un gran avance para la vida de los sanjuaninos”.

La carreta política de Orrego incluye una fallida disputa por la intendencia de Santa Lucía en el año 2007. Tendría revancha 4 años más tarde donde logró ser electo y luego reelecto para terminar administrando su departamento natal hasta 2019, año que llegó al Congreso de la Nación siendo candidato a diputado de Juntos por el Cambio.

Con el 49,36% de los votos, el candidato de Unidos por San Juan fue electo gobernador este domingo. “Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros”, manifestó Orrego desde su búnker, donde estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y José Luis Espert.

Orrego habló luego de que Sergio Uñac reconociera la derrota. “Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Les digo que aquellos que no han estado de nuestra propuesta, sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer”. Además felicitó a Rubén Uñac y a José Luis Gioja.

“Hay muchas cosas que se han hecho bien, pero hay muchas cosas que cambiar. Y a mí no me van a temblar las manos para hacer las cosas que hay que hacer. Los cambios que se vienen son cambios con certezas”, agregó el gobernador electo, quien también agradeció el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich.

Larreta, quien viajó a San Juan a buscar una foto triunfal felicitó a los sanjuaninos “que se animaron a cambiar” y destacó que Orrego “es un ejemplo de trabajo, un tipo que labura y recorrió la provincia”. “Sé que él se preparó para eso y va a llevar un cambio profundo en San Juan. Vamos a trabajar juntos en el gobierno nacional. San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de Argentina”.

El flamante gobernador electo recibió las salutaciones del presidente Alberto Fernández, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló: “ Tiene por delante el desafío de trabajar para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la provincia. Confío en que así lo hará”.

Entre las felicitaciones recibidas estuvo la del ex presidente Mauricio Macri. “¡¡¡Qué alegría, San Juan!!! ¡Felicitaciones a Marcelo Orrego, a su equipo y a todos los sanjuaninos que hoy eligieron el cambio!”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.