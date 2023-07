Profundizan los controles contra los servicios turísticos ilegales

Con el objetivo de mejorar la calidad turística del destino y los servicios que se ofrecen en Puerto Madryn, puerta de entrada a Península Valdés, se mantuvo una reunión en el inicio de esta semana, encabezada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn.

En el encuentro se abordaron distintas aristas que tienen que ver con la actividad turística. Se buscó avanzar con el consenso de protocolos de actuación para aplicar la legislación vigente a aquellos servicios que no están en norma, denominados “ilegales”. Participaron representantes de la Administradora Península Valdés, del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas –autoridad de aplicación- de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés y prestadores de agencias de viajes y turismo aventura de la ciudad.

Estos servicios no habilitados que se han denunciado en distintas oportunidades son vehículos no autorizados para el traslado turístico de pasajeros, excursiones o paseos no habilitados, ofrecimientos de servicios no registrados en plataformas y actividades náuticas que no respetan las distancias correspondientes al acercamiento a fauna marina (Ley XI N°4).

Con estos encuentros y el trabajo mancomunado de todos los sectores se busca avanzar y afianzar estrategias y controles para evitar las actividades ilegales que dañan la imagen y seguridad que brinda el destino y por el cual se distingue entre distintos destinos del país.

Es importante destacar que además de los controles y fiscalización, desde la Secretaría de Turismo Municipal se brinda el asesoramiento permanente a aquellos prestadores que quieren habilitar su emprendimiento.

Desde la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Oferta, personal técnico brinda a los solicitantes asesoramiento y acompañamiento para alcanzar las habilitaciones nacionales, provinciales y municipales correspondientes según el caso y la actividad en forma particular.

Se insta desde el Municipio a que las personas interesadas se asesoren de toda la normativa antes de establecer o sumar un emprendimiento turístico para evitar multas, complicaciones con el visitante y denuncias.

Las únicas empresas que pueden realizar excursiones organizadas son las agencias de viajes y turismo habilitadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, única autoridad de aplicación en el caso de las mismas.

Respecto al traslado turístico de pasajeros, las habilitaciones recaen en transportes inscriptos en el Registro Provincial de Transportes, taxis, remises, transporte privado habilitado, etc. y en el caso de servicios como salidas guiadas de turismo aventura, los autorizados a realizar esta actividad están inscriptos debidamente en el Registro Provincial que opera el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut.

Es importante destacar que todos los servicios habilitados se pueden consultar a través las webs de destino e institucional, madryn.travel y turismo.madryn.gob.ar, respectivamente.