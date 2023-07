Othar Macharashvili propone transformar a Comodoro Rivadavia

En la recta final de cara a las elecciones del 30 de julio que se realizarán en la provincia del Chubut, el candidato a la intendencia de Comodoro Rivadavia por el Frente “Arriba Chubut”, Othar Macharashvili, participó junto a su compañero de fórmula Maximiliano Sampaoli, de un té al que concurrieron más de 800 mujeres de diferentes organizaciones tales como ATE, SOEM, UOCRA, entre otras.

En el encuentro, el candidato llamó a la militancia a “darlo todo”, para ganar el 30 de julio “porque venimos de procesos que por ahí muchos naturalizan y no se dan cuenta de la transformación que tuvo Comodoro en los últimos años”.

Además, dio las gracias a “la rama femenina de Generación Intermedia, quienes hace un tiempo grande se rearmaron y retomaron la militancia por sus derechos. Como líderes políticas que son, nos hacen ver que el espacio que tienen hoy, es para respetarlo y que debemos apoyarlas en este camino que compartimos”.

Asimismo, sostuvo que “hay que tener la convicción y la fuerza de que todos juntos vamos a ganar el próximo domingo, hablando con el vecino y pidiéndole que nos vote porque vamos a hacer las cosas mejor”.

“Necesitamos un gobernador como Juan Pablo Luque”

En la oportunidad, dejó en claro la diferencia entre el proyecto de “Arriba Chubut” y la oposición, al decir que “es necesario que nos hagamos autocríticas para no olvidar nuestra esencia, que es que somos un partido humanista, que siente y vive por el otro. Estamos en una transformación que suma a todos: gremios, fuerza política y comunidad con el único fin de darle más al que menos tiene, porque nuestro valor es la gente. Por eso con Maxi -continuó- no venimos a cambiar, a sacar algo para poner otra cosa en su lugar, sino que venimos a transformar y eso es realmente sustancial, porque significa que vamos a tomar lo que existe, para hacer algo nuevo o distinto con ello”.



Por último, se refirió a la importancia de que Luque gane la gobernación al sostener que “necesitamos que Juan Pablo llegue, para que se invierta en la educación que esta ciudad se merece, porque a los chicos sin educación y formación los estamos condenando al destierro, aunque suene duro. Además, necesitamos el acompañamiento para dinamizar Comodoro en lo productivo, como así también, para fortalecer la salud y la seguridad. Y todo eso -aseguró- lo conseguiremos si nuestro próximo gobernador es Juan Pablo”.