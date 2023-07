Molina: «El candidato a presidente es el que pone los diputados»

Ariel Molina, intendente de Corcovado y candidato a la reelección, analizó el panorama electoral chubutense y justificó la candidatura de José Glinski: «El candidato a presidente es el que pone a los diputados».

Desde la localidad de El Maitén, donde se reunió con Mariano Arcioni y el intendente Oscar Currilén, «Tapado» Molina dialogó con Pido la Palabra, por AzM Radio. «Vinimos por citación del Gobernador, estuvimos viendo en qué estado está cada una de las obras y acompañando la firma de convenios. Lo que tiene de bueno este Gobernador es que cada convenio que firma lo lleva a cabo. Es bueno para la comunidad, porque a veces nos ha tocado firmar convenios que después no se cumplían«, comentó.

El intendente hizo un balance de su gestión y acusó un saldo positivo: «No soy quién para decirlo, correspondería que lo diga la gente de la localidad, pero creo que hemos hecho una gestión muy pero muy buena, con muchísimas obras de envergadura, como la Ruta 17, la planta y toda la red cloacal, la extensión de la red de gas. Y más allá de eso, tenemos muchas viviendas, adoquines, cordones cuneta, veredas, mejoramientos habitacionales y monoambientes hechos con fondos municipales. Son muchísimas las obras que hicimos en estos cuatro años. El balance es positivo. Veremos si la gente nos sigue acompañando o no».

Molina admitió que reconoce el cansancio en la población, que se traduce en una apatía por la participación política. «Lo que percibo es que la gente no tiene ganas de votar. No está ese entusiasmo que había antes en los días previos a una elección. Yo no voy a cambiar mi forma de ser ni de trabajar por una elección, yo sigo siendo el mismo», aseguró.

Por último, esbozando un análisis sobre el cierre de listas de diputados en el peronismo de la provincia, el intendente no dudó en correr el velo detrás de la decisión de la candidatura del titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria: «El candidato a presidente es el que pone a los diputados. A ver, mis concejales los pongo yo. Después me puede ir bien o mal en las elecciones, pero los pongo yo».

Escuchá la entrevista completa: