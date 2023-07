Los Pumas perdieron frente a Sudáfrica en el cierre del Rugby Championship

La Selección Argentina de Rugby «Los Pumas», cayó por 22 a 21 frente a Sudáfrica por la tercera fecha del Rugby Championship en el estadio Emirates Airline Park de la ciudad de Johannesburgo.

De esta forma, el seleccionado argentino terminó ubicado en la tercera posición de la tabla, ya que Nueva Zelanda venció a Australia y se consagró campeón del torneo por decimoctava vez.

Caída de «Los Pumas» que quedaron con el 3° puesto en el Rugby Championship

Los argentinos hicieron un primer tiempo bastante flojo pero con algunas intenciones de acortar la distancia, ya que anotó tres penales, de los cuales dos le dieron la ventaja provisoria. Pero dos tries consecutivos de los Springboks los metieron en partido y cerraron los primeros 40 minutos con un marcador 15 a 9.

El inicio de la segunda etapa también fue muy mala para Argentina, ya que recibió un try que lo puso 20 a 9 y todo parecía cuesta arriba para los dirigidos por Michael Cheika. No obstante, dos tries -primero Mateo Carreras y luego Gonzalo Bertranou- le renovó las esperanzas para descontar el marcador o hasta para ganarlo.

En el final del partido, Los Pumas apretaron muy bien en un scrum conseguido en el borde de la línea de gol, tratando de romper la defensa sudafricana pero sin éxito. Finalmente, Santiago Carreras rompió la muralla y dejó al equipo argentino 22 a 21 en el cierre del encuentro.

Ambos conjuntos volverán a verse las caras el próximo sábado en el estadio José Amalfitani de Liniers, donde los Pumas se despedirán del público argentino antes de viajar al Mundial de rugby de Francia. El certamen ecuménico se disputará del 8 de septiembre al 28 de octubre en ese país europeo.