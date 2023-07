Lattanzio: “Siempre estuve del lado del vecino”

Omar Lattanzio, candidato a intendente de Comodoro Rivadavia, habló sobre su impensada incursión en política y aseguró que el apoyo de los comodorenses lo llevó a aceptar la candidatura que le propuso el PLICH sin mirar qué colores partidarios integran la alianza: «Hubo un reconocimiento de la gente por haber estado estos tres años y medio trabajando, siempre estuve del lado del vecino y eso me ha ayudado. La gente me reconoce por el tema de la Cooperativa y por todo lo que hice por el Hospital Regional».

«Yo nunca pensé en entrar a la política —se sinceró el concejal—. Soy un empresario que quiso ayudar a una persona (en referencia a Rosana Uriarte) a hacer una campaña. Colaboré en todo: las reuniones se hacían en mi casa. Ella me puso como primer concejal. Lo que nosotros desconocíamos es que ya había habido un arreglo entre el Pro y el radicalismo, por lo que nosotros sin porcentaje pusimos al primer concejal, que era yo», confesó.

En esa línea, Lattanzio contó qué lo motiva a volver a postularse, esta vez para el poder ejecutivo: «Realmente yo jamás esperé entrar en la política, pero bueno, una vez ahí me di cuenta de que con la política se pueden hacer muchas cosas con honradez y ayudando a la gente. Pensé que el 10 de diciembre dejaba la política y volvía a mi empresa, pero ante la oportunidad que me dio el Partido Independiente de Chubut, aquí estoy».

Durante la entrevista en Clave Política, el programa de AzM TV, el empresario radical explicó por qué comparte un espacio político con el sector libertario: «Originalmente fue el Partido Independiente del Chubut el que me invitó a representarlo, en base a todo lo que yo había hecho estos tres años y medio como concejal, y yo acepté porque para mí fue una caricia al alma el hecho de que alguien reconociera los trabajos que hice. Luego se unió a Ciudadanos por Chubut, yo no lo conocía al señor César Treffinger, y para las elecciones de Trelew ya armaron la alianza PLICH, donde interviene la gente de Milei, La Libertad Avanza».

«Voy a ser franco: para lo que necesita Comodoro Rivadavia, yo no me voy a poner a mirar si uno es peronista, radical o libertario. Creo que nos tenemos que unir todos para poder trabajar en favor de la gente y de la ciudad», afirmó.

Lattanzio dice que no tiene problemas en trabajar junto a políticos de otros espacios y brindó un ejemplo concreto al respecto. «Cuando me puse a reparar el Mini Hospital de Laprida, yo veía que no lo terminaba. Y yo, que soy radical, le pedí ayuda a Carlos Linares. Y a él no le interesó que yo fuera radical: se puso a disposición y con Carlos Linares pudimos terminar el Mini Hospital de Laprida. Con esto quiero decir que yo voy a estar para quien trabaje por la gente. Es la realidad, no tengo otra forma de pensarlo».

Mirá la entrevista completa acá: