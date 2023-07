Hollman: «Por el momento, no hay una campaña sucia»

El presidente del Pro Chubut, Daniel Hollman, reconoció que la campaña electoral de la provincia se viene desarrollando en buenos términos, aunque habrá que prestar atención a los próximos días, cuando se ingrese en la recta final hacia los comicios.

«Las campañas por lo general tienen que ver con las chicanas, la descalificación y hablar del otro, y me parece que esto no se ha dado porque los políticos han entendido que la gente necesita escuchar propuestas y cosas distintas a lo que vienen escuchando ahora. La gente no quiere escuchar peleas. Si hay algo que reconozco es que por el momento no hay una campaña sucia. Hay que ver ahora, que viene una etapa de debates. La gente quiere escuchar a los candidatos y espero que estén todos a la altura de las circunstancias y sean debates constructivos», destacó.

Por otra parte, el dirigente aseguró que el próximo gobernador va a tener dificultades ni bien asuma: «Hay una situación financiera en la provincia que es realmente muy preocupante. El candidato que sea que tenga que asumir el 10 de diciembre va a encontrar una provincia realmente muy complicada. A principios de 2024 hay dos bonos que vencen, uno a mitad de enero y otro, los primeros días de marzo, son los bonos del Bocade. Entonces todos tenemos que hablar de esa situación financiera, porque sin solucionar eso no se puede hablar de educación, salud ni seguridad».

Sin embargo, Hollman asegura que Juntos por el Cambio tiene un programa para manejar esa situación. «Tenemos un plan para eso. Hay que tratar de reestructurar la deuda y tener herramientas para que los docentes mejoren su situación salarial, porque están muy por debajo de la media nacional. Y en la ingeniería financiera que hay que hacer para salir adelante tenemos que tener gestos de austeridad. Todos los ahorros del Estado tienen que ir hacia la educación, salud y seguridad», afirmó.

