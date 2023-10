Gustavo Sastre: “Es una gran semana para todos los madrynenses”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, celebró este lunes la posibilidad de tener dos grandes anuncios con soluciones para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. En primer término con la posibilidad concreta de dar el primer paso para dar respuesta al déficit habitacional y la otra gran novedad ligada a la Cooperativa Servicoop.

“La firma de las autoridades de la Cooperativa Servicoop para sellar el acuerdo con la Secretaría de Energía y Cammesa es un gran paso para solucionar uno de los problemas que tenía”, dijo Sastre. Además, manifestó que “antes del fin de semana lo estaré rubricando yo también”.

Seguidamente, recodó que “por el mes de enero, muchos me tildaron de caprichoso por no querer poner la firma en un acuerdo con Cammesa que ponía en riesgo hasta las arcas de la Municipalidad, porque terminábamos siendo garantes de la deuda que de Servicoop. En ese momento creí que era lo más conveniente y el tiempo me dio la razón”.

“Hoy estamos firmando el convenio que va a poner nuevamente de pie a la Cooperativa y le dará todas las posibilidades de buen funcionamiento a Servicoop”, declaró Sastre.

Este nuevo convenio al cual se pudo llegar estima un plazo de 96 cuotas, con una quita significativa de intereses y, según indican las autoridades de la prestataria de servicios, no afectará el pago del corriente.