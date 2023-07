Grasso en Truncado: «Vamos a reconstruir esta hermosa ciudad»

El candidato a gobernador Pablo Grasso presentó al aspirante a diputado por municipio Carlos “Rocky” Morón, quien ofició de anfitrión en la visita a Pico Truncado. Acompañado de su candidato a vicegobernador, Javier Castro, y los integrantes de su lista, inauguraron un nuevo espacio en la localidad.

“Tenemos que avanzar y federalizar el gobierno. Cuando sea gobernador voy a estar en cada rincón de la provincia de Santa Cruz. Hoy, desde esta hermosa ciudad vamos a tener una política cultural, una política de inclusión, una política partidaria con respecto a la militancia, pero vamos a reconstruir una ciudad que estuvo abandonada durante mucho tiempo”, indicó Grasso a la hora de tomar la palabra.

“Vamos a volver a rediscutir regalías petroleras para que queden en esta zona”, adelantó, pensando un sistema más federal.

“Esta metodología de trabajo la hicimos toda la vida. Somos militantes de un proyecto que transformó la realidad de los argentinos. Muchos trabajaron para militar y llevar esta propuesta adelante. Les digo que no lo hagan por un candidato sino por el futuro”, pidió Grasso.

“Sabemos que hay que cambiar la educación. Hay que llevar la práctica de Río Gallegos a toda la provincia y resolver el problema coyuntural de la política; estamos convencidos que el cambio profundo lo tenemos que hacer juntos; tenemos que recuperar la mística militante. Vamos a devolver la dignidad. Santa Cruz va a tener otra historia”, enfatizó el candidato.

Camino a agosto

Por su parte, el candidato a vicegobernador volvió a hablar directamente al militante y pidió seguir caminando los barrios de cada comuna, convenciendo al electorado de llevar la propuesta de Construyamos Juntos a Casa de Gobierno el próximo 13 de agosto.

“Invitamos no solo a cumplir con el deber ciudadano, sino que esa decisión que tomen sea mucho más que elegir candidatos. Va a ser comenzar la gran historia de Santa Cruz. Vamos a torcer el rumbo para que todos tengan la vida que se merecen”, sostuvo Castro.

Recalcó que acá no hay salvadores. “No se dejen engañar por la tecnología ni las redes sociales. Nosotros no mentimos, no jugamos con la necesidad de la gente”, explicó.

“Ahora aparecen en las redes sociales queriendo dar lecciones de moralidad. Cuando fueron gobierno se fueron por la ventana de atrás y 20 años después no dan respuestas. Dejen de mentirle a la gente”, apuntó.

“El 13 de agosto salgan de la Unidad Básica a recorrer calle por calle a decir a esos que todavía tienen dudas, que este proyecto de Construyamos Juntos los tiene a todos adentro. Vayan a buscar el voto casa a casa. En 20 días ese voto cambiará la historia de Santa Cruz”, cerró.