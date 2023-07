En la última gala de eliminación se definieron los tres semifinalistas de Masterchef

Rodolfo, Antonio, Rodrigo y Estefanía tuvieron que competir preparando un shawarma de hongos siguiendo una receta de Germán Martitegui

Este domingo tuvo lugar la última gala de eliminación de Masterchef antes de la gran final que se vería el lunes 7 de agosto. Los cuatro participantes que llegaron a esta instancia fueron Rodolfo, Antonio, Rodrigo y Estefanía. Cada uno de ellos tenía una estrella, pero a diferencia de las ediciones anteriores en lugar de competir por ver cuál de ellos subía al balcón, el jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui explicó que a lo largo de la noche irían por las distintas islas probando las preparaciones y así definirían quién se salvaría de quedar afuera del certamen.

La consigna de la noche tenía que ver con los hongos, uno de los ingredientes favoritos de Germán que mostrando una vitrina repleta de ellos dio una master class al respecto. “Hoy se van a enfrentar al desafío más temido, el de Martitegui”, dijo Betular. Y el chef se puso a cocinar un shawarma de hongos, mientras los concursantes tomaban nota de la receta. Con el plato terminado, todos tuvieron la posibilidad de probar la preparación y quedaron fascinados.

“Para la prueba de esta noche van a tener 70 minutos”, anunció Donato. Y dijo que tendrían 3 minutos en el mercado, pero que los hongos tendrían que cosecharlos ellos mismos de la vitrina montada en la cocina y que, tal como le había explicado el chef, se cortaban con la mano. Ya con todos los ingredientes en su poder, los concursantes se pusieron a cocinar.

Estefanía presentó shawarma de hongos en capuchina con salsa de yogur, menta y albahaca. Antonio hizo shawarma de hongos en pan pita con salsa yasgua y babaganush. Finalmente, Rodrigo llevó su shawarma de hongos con salsa de yogur y tahine, pickles de cebolla morada y almendras tostadas. Después de deliberar, el jurado dio su veredicto.

Con los tres participantes en el frente, los chefs anunciaron que quien debía abandonar la cocina de Masterchef era Antonio. “Ya está. Ya terminó esto para mí. Yo ya estoy contento, me voy con los míos a casa. Y esto recién comienza”, dijo el salteño en el backstage. En tanto, Rodrigo y Estefanía se sumaron a Rodolfo y estarán en la semifinal, por lo cual pudieron volver a sus islas de trabajo.

Sin poder esconder las lágrimas, después de haber escuchado los elogios de los miembros del jurado, Antonio se despidió asegurando: “Solamente quiero decir muchas gracias. Me voy muy feliz. Lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar. Sacó de mi algo que ni yo conocía. Me voy cien por ciento cambiado. Voy a trabajar, quiero estudiar, quiero progresar, quiero salir adelante…No me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño. Muchísimas gracias a todos por haberme recibido”. Mientras todo los aplaudían conmovidos, Wanda Nara, conductora del ciclo, le dijo al estudiante de enfermería con los ojos empañados. “Todo el país te quiere ver cumplir tu sueño”.

