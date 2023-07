Edinson Cavani listo para ser presentado en Boca: «es el más grande de Sudamérica y del mundo»

El delantero uruguayo Edinson Cavani habló por primera vez como jugador de Boca al arribar a su país, en una escala previa a su llegada a la Argentina para ser presentado en la Bombonera.

A la vez, aseguró que su nuevo club «es el más grande de Sudamérica y del mundo».

«Quiero llevar la N°10 de Boca a lo más alto», dijo Cavani

El nuevo futbolista de Boca Juniors, Edinson Cavani, será presentado hoy en La Bombonera y en dialogo con los medios de comunicación uruguayos previo a viajar a la Argentina,, aseveró estar “feliz, feliz por muchos motivos. Feliz de llegar a un club como ese, feliz de acercarme a casa, son muchos años fuera. Hay muchos motivos para estar feliz”, expresó Cavani en el aeropuerto de la ciudad de Montevideo.

Y agregó: “Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como este siempre es una motivación para cualquier futbolista”.

“Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por distintos caminos. Siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver. Gracias a Román (Riquelme) que estuvo presente en varios contactos. Para acercarse a casa también se toma la decisión de venir a Boca”, añadió el atacante de 36 años.

En esa línea, continuó: “Son muchos años, muchos kilómetros en lo que va de mi vida. Volverme siempre te trae a la cabeza muchas cosas, pero sinceramente estoy feliz. Yo el proceso lo venía haciendo hace un tiempo. No por cuestiones físicas o deportivas, sino por cosas sentimentales de uno. Algún día iba a llegar el momento de acercarse a casa”.

En cuanto al número de camiseta que utilizará, Cavani manifestó: “Quiero llevar la 10 de Boca a lo más alto. Va a ser lindo jugar con esa camiseta que usaron los ídolos del club. El número no me va a hacer jugar más o jugar menos, eso siempre lo tuve claro. La gente lo adora por una cuestión de ídolos y me da la responsabilidad a mí de cuidarla”.

Por último, el delantero se refirió a su fecha de debut: “Eso lo veremos, lo iremos viendo con la gente del club. Esas son preguntas muy rápidas que no son fáciles de responder, pero ahí estaremos con ganas de correr atrás de la pelota y de conocer a los compañeros”.

Foto: redes sociales de CONMEBOL Copa Libertadores