Durante la carrera “Aventura Franca Austral” no se podrá visitar la playa de Las Canteras

El próximo sábado 29 de julio, se llevará a cabo una nueva edición de la Carrera Aventura Franca Austral, por lo que desde las 8 y hasta las 13 horas de ese día, mientras se lleve a cabo la competencia de la que participarán atletas de todo el país, se verá restringido el acceso a Playa Las Canteras en el Área Natural Protegida El Doradillo.

Ese día, la pleamar será a las 16:42 horas, por lo tanto, quienes quieran disfrutar del avistaje costero de ballenas podrán hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Durante el horario de carrera, la Ruta 42 estará cerrada parcialmente al público en general. El corte será desde Playa Garipe hacia el norte.

La carrera

La organización está a cargo de Costa Fusión y se tienen en cuenta distintos aspectos para su realización en un Área Natural Protegida como capacidad de carga, senderos, residuos, etc.

Se trata de una carrera tipo Cross running en 4 modalidades de 5K, 9K, 19K y 26K. Los participantes realizarán el recorrido por la ruta y/o por la playa a través de un circuito estipulado entre las autoridades municipales y organizadores del evento para evitar el tránsito de los deportistas a campo traviesa, médanos, acantilados y cualquier otro lugar sensible del área protegida. Si bien se transita parte de playa de canto rodado, la carrera se pensó fuera de la época de anidamiento del chorlo doble collar (septiembre-diciembre).

Desde la Comuna destacaron que con el objetivo de no generar perjuicio al público en general y a las empresas vinculadas a la prestación de servicios turísticos, es que se busca una fecha apropiada y horario acorde para no entorpecer la visita al área por el avistaje costero de ballena franca austral que siempre se prioriza en el horario de pleamar.

De tal manera aquellos visitantes que quieran ingresar al área entre las 8 y las 13 horas podrán hacerlo hasta Playa Garipe por el acceso norte y después de las 14 horas podrán hacerlo hasta Playa Las Canteras.