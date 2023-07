Con Merino y sin Maderna, Trelew celebró el aniversario del desembarco galés

Funcionarios municipales de Trelew acompañaron este viernes el acto de conmemoración por el 158° Aniversario del desembarco Galés en las costas del Chubut. Estuvo presente, entre otros, el secretario de Gabinete y Gobierno, Sergio Sardá.

Participaron, además, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, junto a otros representantes del cuerpo legislativo local; y por el Ente Trelew Turístico, su presidente, Miguel Ramos; y la Gerenta, Mónica Montes Roberts. También estuvieron el intendente electo, Gerardo Merino, la subsecretaria de Turismo de la Provincia, María José Pögler; y representantes de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), la Asociación San David, el Rotary Club y la Sociedad Rural Valle del Chubut.

El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente se realizó la colocación de una ofrenda floral en el monumento que recuerda los nombres de los pioneros, y que fue erigida en el lugar por el Municipio de Trelew en el año 2015.

El secretario de Gabinete y Gobierno del Municipio de Trelew, Sergio Sardá, se refirió a la conmemoración: «Es muy importante acompañar esta fecha, es parte de la historia, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad, que es multicultural, pero está marcada en buena parte por la llegada de los colonos galeses a estas tierras, por su empeño, por su ejemplo de esfuerzo ante las adversidades y por su valores. Esta celebración nos permite reflexionar y mirar hacia el futuro», aseguró.

Las palabras de bienvenida del acto estuvieron a cargo de Franklin John Humphreys, como integrante de la Asociación Cultural de la Capilla Moriah: «Esta no es una celebración ni de batallas, ni de muertos, es una fiesta de júbilo, del mismo júbilo que sintieron los primeros colonos, después de dos meses de navegación, cuando llegaron por fin a la tierra prometida. Es importante decir que tenemos que acabar con el concepto de que esta es una fiesta de los galeses, la Provincia fue Provincia, aunque no de manera institucional, a partir de la llegada de los primeros colonos galeses, que a los 15 días del desembarco izaron por primera vez la Bandera Nacional en Rawson. De manera que se trata de una fiesta provincial, no sólo porque fue decretada por la Provincia como un feriado, sino por su importancia inclusive para la soberanía nacional en la Patagonia».

También habló la profesora Vilma Nancy Jones, quien basó sus reflexiones en la escena misma del desembarco y su profundo significado histórico, cultural y religioso, que trasciende las generaciones: «Esta celebración es las más importante y cohesiva en términos de comunidad«, indicó, entre otras alusiones a las experiencias del viaje de los primeros colonos, en la que no faltó el canto y la poesía.

La celebración protocolar culminó con la entonación del Himno Nacional Galés y posteriormente, los presentes ingresaron a la Capilla para participar de un servicio de culto.