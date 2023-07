Argentina se prepara para la recuperación ante Sudáfrica

El seleccionado argentino, que ayer perdió en su debut en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda ante Italia, trabajó en dos grupos separados en las últimas horas para recuperarse de cara al segundo encuentro del Grupo G ante Sudáfrica de este jueves.

Argentina quiere recuperarse para el duelo del jueves

Las titulares frente a Italia, menos la arquera Vanina Correa, se quedaron en el hotel y el gimnasio haciendo trabajos regenerativos y kinesiología.

Más allá del desgaste físico que sufrieron todas en el debut mundialista, no hay lesionadas y la única que tuvo un golpe en la pierna, aunque no de gravedad, fue Daiana Falfán.

Las arqueras y el resto de las jugadoras que entraron en los últimos minutos ante Italia -como Yamila Rodríguez, Dalila Ippolito y Paulina Gramaglia- o directamente no ingresaron se entrenaron en el césped del club del Michael’s Ave Reserve.

Hubo trabajos de activación y físicos para las futbolistas, y otros específicos para las arqueras.

Después, bajo las órdenes de Germán Portanova, hicieron ejercicios en espacio reducido y luego contra un arco.

Este miércoles por la mañana el equipo volverá a entrenarse en el Michael’s Ave Reserve, con los primeros 15 minutos abiertos a prensa.

El plantel volará después a la ciudad de Dunedin, donde enfrentará a Sudáfrica en el segundo encuentro del grupo.

Será este jueves a las 21 de la Argentina, con transmisión de la TV Pública y Dsports, y el arbitraje de la neozelandesa Anna Marie Keighley.

Yamila Rodríguez se expresó en redes luego de que la tildaran de «Anti Messi» por idolatrar a CR7

La delantera Yamila Rodríguez, que ingresó en el segundo tiempo del debut con derrota por 1-0 frente a Italia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, se mostró dolida en las redes sociales por quienes la trataron de «anti-Messi» por tener tatuado a Cristiano Ronaldo.

«Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor», escribió la jugadora del Palmeiras en sus cuentas de Instagram y Twitter.

«Jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, si no que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido», continuó la misionera, que tiene tatuados a Maradona y Cristiano Ronaldo en su pierna izquierda.

«No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele», cerró su posteo la ex futbolista de Boca, de 25 años, en Auckland.

Rodríguez fue la goleadora de la última Copa América, en la que Argentina logró el cupo mundialista, y está disputando su primera Copa del Mundo con la camiseta de la Selección