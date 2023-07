A «Rafa» Williams no le convence el armado electoral en Chubut

El diputado provincial Rafael Williams analizó el armado electoral de Chubut, lamentó la falta de internas y habló de «votos que se van del espacio político y no vuelven».

En diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio, el legislador se mostró disconforme con la proliferación de candidatos que se ven obligados a competir por fuera de las alianzas. «Los cierres de listas a veces te gustan más y a veces menos, pero esta es la realidad. Lo que yo creo es que al haber impedido procesos internos, no se les permitió a compañeros participar. Esos que se van por la vía de otro partido, van directamente a las generales, por lo tanto son votos que se van del espacio político y no vuelven. Cuando es proceso interno no vamos a decir que vuelve todo, pero el gran porcentaje vuelve a las fuentes. Pero son circunstancias que seguramente nos van a ir enseñando hacia adelante. Uno siempre aprende, por más que tenga sus añitos», razonó.

En esa línea, el 4 veces intendente de Esquel destacó el armado en su ciudad: «En lo local se dio la interna y fue de muy buen nivel, de una muy buena convivencia y de varias reuniones preliminares buscando la unidad. Esto permitió tener un contacto previo que después te obligaba a tener un comportamiento acorde a lo que debería ser. Entonces, superado el proceso, están los dos sectores trabajando bien en la propuesta de Juan Manuel Peralta, que compitió con Santiago Igón».

Consultado sobre la emergencia climática en su ciudad, Williams puntualizó sobre el hecho de que no hubo continuidad en el avance infraestructural. «La obra de manejo hídrico que se hizo, que fue un proyecto que realizó la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de la Patagonia, no avanzó. No se siguieron haciendo más etapas. Se hicieron cuatro durante mi gestión y luego no se continuó. Uno de los puntos donde más conflicto hay es la zona del Badén 2″, señaló.

Podés escuchar la entrevista completa acá: