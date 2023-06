Romero cruzó a Igón: “No están del lado de los chubutenses”

La diputada nacional por Chubut Ana Clara Romero hizo un repaso de algunos proyectos de ley presentados por ella, relacionados con la explotación de recursos energéticos, y acusó al legislador Santiago Igón de no habilitar su tratamiento en la Comisión de Energía y Combustibles que él preside.

“Hace dos meses presenté el proyecto de Programa de Promoción para las Cuencas Maduras, que no termina de tener el acompañamiento de todos. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la que soy autoridad, es justamente Santiago Igón y jamás ha convocado a una sola reunión de comisión para tratar ninguno de estos proyectos”, denunció.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, Romero mencionó otras iniciativas que tuvieron destino similar: “Avanzamos también con un proyecto de dólar petrolero buscando un tipo de cambio que al menos no nos perjudique tanto al momento de hacer el análisis de rentabilidad de la actividad. Habíamos planteado que se haga presión dentro de la provincia, mostrando el apoyo de distintos referentes, pero a muchos les pesa más la camiseta partidaria que la Cuenca, que viene bajando su producción hace cuatro años de manera sostenida y nosotros venimos trabajando en tratar de revertir con algunos paliativos esta situación”.

“Ahora entró un proyecto para generar hidrógeno, presentado por el Ejecutivo, nuevamente con la mirada puesta en una cuenca gasífera como Vaca Muerta, donde siguen sin mirar a Chubut. Con Igón nos hemos cruzado más de una vez, presentamos los proyectos formalmente y también nos hemos cruzado, pero claramente hay una bajada del Gobierno nacional, del Frente de Todos ahora devenido en Arriba Chubut, de no tocar estos temas, no ponerlos en debate, porque ahí van a tener que decir de qué lado están, y claramente no están del lado de los chubutenses”, sentenció.

Romero, que será candidata a intendente de Comodoro Rivadavia, aprovechó para comentar sus sensaciones sobre el trabajo conjunto con el líder sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila. “Lo que nos une e impulsa a trabajar juntos son los objetivos. Es una satisfacción enorme poder recorrer los yacimientos y poder estar en contacto con todos los trabajadores petroleros. Desde que estoy en el Congreso vengo trabajando todos estos temas”, celebró.