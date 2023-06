Qué dijo Mirtha Legrand sobre la estatua con la que la homenajearon

El sábado pasado, Mirtha Legrand celebró los 55 años de sus tradicionales almuerzos por televisión con sus amigos más cercanos. Pero, al mismo tiempo, en su ciudad natal, Villa Cañás, la homenajearon con una escultura montada en uno de los predios principales del pueblo que dio mucho que hablar. Y es que, cuando la imagen comenzó a circular, los seguidores de la diva dejaron en claro que no le hacía justicia.

Así las cosas, en la noche del lunes, la Chiqui fue consultada al respecto en Polémica en el bar, el programa de América que conduce Marcela Tinayre, y no se anduvo con rodeos. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: “Muchas gracias”, se sinceró la diva.

“¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”, exclamó entonces la conductora del ciclo creado por Gerardo Sofovich, sorprendida por la diplomacia de su madre. Pero Mirtha respondió: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela?. Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”.

Luego, Mirtha agregó: “Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”. Cabe destacar que la obra fue presentada durante los festejos por los 121 años de la localidad santafesina y fue hecha en una estructura de metal por el artista Daniel Melero, quien es oriundo de la ciudad cordobesa, Laboulaye.

En 2018, la Chiqui había regresado a su ciudad natal junto con sus hermanos y los tres fueron declarados ciudadanos ilustres. Por eso, en diálogo con Primicias ya, señaló: “Me mandaron fotos cañaseños. Está José, mi hermano, que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje. Una pena que no pusieron a Goldy”.

En tanto, en una nota con Socios del espectáculo, por ElTrece, la diva había hablado de sus años de permanencia en la televisión argentina. “Lo estoy viviendo con mucha felicidad, con mucha emoción. También con alegría, recordando cada momento desde que salí de mi casa aquel 3 de junio, reviviendo cómo ocurrieron los hechos, cómo estuvo el almuerzo, yo decía: ‘Qué raro estar comiendo en televisión’. No estuve nerviosa esa primera vez, estuve rara, además pensaba que era el primero y el último programa”, expresó conmovida.

Con respecto a su regreso a la televisión, la Legrand contó que está esperando que regrese Nacho Viale, que está de viaje, para tener una definición. Y destacó que el productor del ciclo seguirá siendo su nieto ya que Carlos Rottemberg, su amigo y antiguo productor de muchos años de los almuerzos, no será parte. Luego, cuando el cronista Santiago Riva Roy le consultó sobre la vuelta de Marcelo Tinelli con Bailando 2023, la diva aseguró que le parecía muy bien, pero no dio detalles acerca de si el actual gerente de programación del canal de Palermo se habría contactado con ella para que lleve su programa a esa pantalla.

En cuanto a la próxima entrega de los premios Martin Fierro, la Chiqui dijo no saber aun si va a asistir a esa noche de gala. Tampoco se quiso meter en la polémica en la que a Jorge Rial querrían hacerle un homenaje en la entrega de galardones. “No sé, no hablo de esas cosas”, aseguró tajante y se diferenció de su hija que sí había opinado al respecto. “Yo no hablo de los demás”, indicó.

