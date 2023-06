Petroleros analizan medidas de fuerza si no hay acuerdo sobre el impuesto a las ganancias

Los sindicatos petroleros de la Patagonia y las cámaras empresariales se reunieron el miércoles y viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en un nuevo aumento en el marco de la paritaria 2023/2024. El impuesto a las ganancias es un tema primordial para los petroleros. El reclamo de los gremios es que las horas extras queden eximidas al 100% del pago del tributo.

Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio para la próxima semana donde las partes se volverán a reunir con la participación del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los gremios petroleros buscan un aumento salarial para los meses de julio, agosto y septiembre teniendo en cuenta que para los meses en el primer trimestre de la paritaria 2023/2024 se logró un aumento del 25%. Las proyecciones de los sindicatos marcan que se pedirá un porcentaje similar debido a los últimos índices de inflación que se registraron en el país.

Paritarias y ganancias van de la mano. Los gremios consideran que no se puede avanzar en un aumento salarial si no está resuelto el alcance del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores. Las horas extras son ítem vital en la conformación de los haberes de los operarios y los dirigentes trabajan para que Nación les quite esa mochila que cada vez se hace más pesada.

Los secretarios generales de Río Negro, Neuquén y La Pampa y de Chubut, Marcelo Rucci y Jorge Ávila, respectivamente, establecieron posiciones y acordaron que si no hay avances en las negociaciones se podrían iniciar medidas de acción directa. “Se fijó una posición más dura en esta mesa de diálogo donde llegado el caso, se iniciarán las medidas de fuerza que correspondan para salvaguardar el salario de los trabajadores”, advirtió Carlos Gómez, secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.

El impuesto a las ganancias es un tema que va a contrarreloj para los trabajadores debido a las liquidaciones de los salarios. Los dictámenes que firmó el Ministerio de Economía de la Nación pueden ser un alivio. “Tenemos que tener definido cuáles serán los dictámenes que nos van a permitir estar eximidos del impuesto a las Ganancias en las horas extras y que todos los dictámenes salen con efecto retroactivo al mes de enero. Se puede demorar la discusión, pero la devolución se hará con efecto retroactivo”, afirmó el dirigente gremial.

Fuente: Más Energía.