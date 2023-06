El Jurado declaró culpable a Elida Antenado por homicidio agravado

Tras la deliberación sostenida por los integrantes del jurado popular, después de escucharse los alegatos de las partes, este jueves cerca de las 17,30 se dio a conocer el correspondiente veredicto mediante el cual se resolvió la culpabilidad de Elida Antenado por el homicidio agravado por el vínculo atenuado por circunstancias extraordinarias en perjuicio de Fabián Pereyra.

El Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Mariana Millapi, acompañada por la procuradora de fiscalía Guadalupe Serafini y la abogada administrativa Rocío Marileo pudieron acreditar ante los vecinos integrantes del jurado y mediante las pruebas pertinentes traídas a juicio, el hecho ocurrido el 7 de mayo de 2022 en un domicilio ubicado en un barrio de esta ciudad con la certeza que fue Elida Antenado quien asestó la puñalada mortal que terminó con la vida de Pereyra.

Para la fiscalía los hechos se desarrollaron a partir de la tarde del 6 de mayo cuando en la vivienda que ocupaba la pareja se juntaron ellos con otros dos amigos compartiendo una comida, pero fundamentalmente bebida en exceso. Ya cuando se encontraban solos se produjo la acción donde la mujer apuñaló al hombre en la zona del estómago afectando órganos vitales, y aún herido salió en busca de ayuda acercándose a casa de un vecino. Según los testimonios escuchados, Pereyra alcanzó a decir: “está loca me la dio”, en momentos que uno de los amigos volvía hacia su casa, y cuando este último se acercó al sitio del suceso se encontró con la mujer que le expresaba: “estaba cansada que me pegue”, a lo que le respondió: “no Lili, te la remandaste”. Más allá de ser socorrido, Pereyra llegó al hospital donde se le brindó atención que no pudo evitar su muerte a las 5,40 de aquella fatídica jornada.

Los doce integrantes del jurado deliberaron desde las 12,30 con un plazo para dar el veredicto no menor de dos horas, aunque las mismas se extendieron, e inclusive en algún momento solicitaron la posibilidad de volver a observar material probatorio para aportar a la toma de una resolución. Fue así que cerca de las 17,30 golpearon la puerta indicando que ya tenían la decisión.

Posteriormente, la Jueza María Tolomei dispuso convocar a las partes para el próximo jueves 15 de junio a fin de llevar adelante la cesura de pena, donde tanto la acusadora como la defensa darán a conocer la pretensión punitiva, que de acuerdo al delito endilgado será una pena que va de los ocho a los veinticinco años de prisión.