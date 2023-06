Arcioni: «No escucho propuestas de ninguno de los candidatos»

Al finalizar el acto oficial de toma de juramento a 131 futuros agentes y oficiales de la Policía del Chubut, el gobernador Mariano Arcioni se acercó a la zona de prensa para contestar preguntas de los periodistas y se refirió a la campaña electoral, su aún no confirmada candidatura y el conflicto salarial con Atech.

«No veo ni escucho nada de propuestas. Lo único que escucho de los dos lugares son críticas, pero no escucho ningún tipo de propuesta», aseguró. Consultado sobre a qué «dos lugares» se refería, dijo: «A los tres candidatos que hay hoy. Realmente no escucho un proyecto de provincia«.

Arcioni aún no ha confirmado si será candidato a diputado nacional. «Vamos a esperar hasta el sábado. Yo voy a seguir trabajando para el bienestar de la Provincia desde el lugar en que me toque. No necesariamente desde un cargo político. Vamos a ir charlando en estos cuatro días, si hacemos algo electoral o si acompañamos. Es algo que no me desvela en absoluto«.

La referencia al día sábado responde a que el plazo para presentar candidaturas presidenciales vencerá el viernes 24 de junio, cuando falten 50 días para las PASO nacionales.

Arcioni también se refirió al conflicto docente, destacando que es sólo uno de cinco gremios el que convoca al paro. «Los 200 mil pesos que están pidiendo son imposibles. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo. Ustedes saben que hemos aumentado, junto con el Fondo Compensador estamos llegando a alrededor de 165 mil por cargo. Es el máximo esfuerzo el que estamos haciendo«, aseguró.

El Gobernador no dejó pasar la oportunidad para destacar que hay cuatro gremios que sí están en las aulas. «Hay cinco gremios y uno está en discusión permanente. La Provincia hizo una recomposición salarial a lo largo del tiempo. En diciembre de 2021 teníamos una masa salarial de $6.600 millones; en diciembre de 2022, la masa era de $13.700 millones y hoy, a seis meses, estamos en $20.500 millones. Yo no quiero entrar en discusión con un gremio, ni mucho menos. Al contrario, las puertas están abiertas, los convocamos, instamos la conciliación obligatoria, los convocamos a paritarias, no van. Entonces, el diálogo y el respeto ante todo. De parte nuestra siempre ha sido así», puntualizó.

Este miércoles el Gobierno provincial anunciará la fecha de pago de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario. «Luego hay que pensar en el pago de salarios, que venimos cumplimentando bien. Ese es un compromiso muy grande que hemos hecho a lo largo del tiempo y hoy es una realidad. Estamos cumpliendo con una recomposición salarial muy importante», afirmó Arcioni.