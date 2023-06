Abuelos se reúnen con la Ministra de Salud en Puerto Madryn

El presidente del Consejo del Adulto Mayor de Puerto Madryn, Oscar Furcci, dialogó con la prensa sobre la reunión programada para este jueves con la ministra de Salud del Chubut Miryam Monasterolo,, la directora ejecutiva de PAMI, María Eva D´Urzo y el titular del Programa de Salud de Tercera Edad (Prosate), Alberto Ahmed.

“Tenemos el compromiso de la Ministra, a quien le vamos a conocer la cara porque no la vimos nunca hasta ahora. Las veces que la convocamos nunca viene. Pero esta vez confirmó que va a estar”, adelantó el jubilado.

Seguidamente, declaró que el objetivo es dar una solución concreta al tema en el Prosate, el cual se ha convertido en un reclamo histórico. “Tanto la falta de turnos como la mala atención es recurrente”, declaró.

“Hace tiempo venimos aportando ideas para mejorar la atención y el trato hacia el adulto mayor. Hasta ahora no logramos y nada y cuando hacemos balances a fin de año, nos da como que no hicimos nada. Sin embargo, pusimos mucho esfuerzo para no obtener resultado”, dijo Furcci y anticipó que en caso de no haber respuestas concretas avanzarán con una protesta social para visibilizar el reclamo.

“A veces parece que el problema no existe. Aquellos que tienen el poder de decisión no toman las resoluciones que deberían para que se termine el problema. Hay muchos abuelos que no tienen médico de cabecera

Explicó que el hecho de no poder avanzar en las soluciones y propuestas para mejorar la atención médica en este Centro de Salud, no está en sus manos. “El problema está en Prosate”, afirmó, “hay médicos que renuncian y no se consiguen profesionales que quieran trabajar con Prosate. Nosotros pedimos que el servicio, por el cual estamos aportando, se cumpla”.