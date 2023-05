El FdT ganó 15 de las 19 intendencias y el 75% de los diputados

El peronismo agrupado en el oficialista Frente Todos por San Juan ganó las elecciones en 15 de los 19 departamentos de la provincia de San Juan, al obtener más del 50% de los votos, contra 36% de Juntos por el Cambio (JxC), que se quedó con la ciudad capital, gobernada por el justicialismo.

Las elecciones en la provincia cuyana tuvieron la particularidad de que no hubo comicio para gobernador y vice, debido a que días pasados la Corte Suprema de Justicia suspendió mediante una medida cautelar la elección en esa categoría ante una presentación de un sector opositor que consideró inconstitucional la intención de Uñac de postularse a una nueva reelección.

El tándem del oficialismo, integrado por los candidatos del gobernador Sergio Uñac y del ex mandatario José Luis Gioja, que traccionaron juntos en uno de los lemas, se impuso en casi toda la provincia, incluidos los departamentos más populosos como Rawson y Chimbas.

«Ganamos el 75% de las intendencias, colocamos el 75% de los diputados y de los concejos deliberantes» y «sacamos el 51% de los votos y Juntos por el Cambio sólo el 35 o 36%», señaló Uñac en una conferencia de prensa.

Para JxC quedaron los dos departamentos que gobierna desde hace más de 10 años, Rivadavia con Sergio Miodwsky y Santa Lucía con Juan José Orrego, y la novedad es que la diputada nacional Susana Laciar le arrebató al peronista Emilio Baistrocchi la ciudad capital.

En el Gran San Juan el justicialismo ganó en Rawson, con Carlos Munisaga, y Chimbas, con Graciela Rodríguez, mientras que en los departamentos más poblados, el oficialismo ganó en Pocit,o con Fabio Aballay; Caucete, con Romina Rosas e Iglesia, la capital de la minería, con Jorge Espejo.

Por la noche aún no terminaban de definirse Albardón, Angaco y Sarmiento, mientras que en los distritos más chicos, como Zonda, San Martín, Ullum, Valle Fértil, Calingasta y Jáchal, el triunfo quedaba para el Frente de Todos.

La elección se desarrolló de manera tranquila con muy buen tiempo, con temperaturas por encima de los 22 grados. La gran cantidad de listas que se presentaron en virtud de la ley de SIPAD, similar a la Ley de Lemas, complicó la elección y los votantes demoraban más tiempo que en otras oportunidades en emitir su voto, lo que generó colas en las escuelas.

Según los datos oficiales del Tribunal Electoral Provincial, el 70% de los 603 mil sanjuaninos habilitados para votar concurrió a las urnas en 1.795 mesas distribuidas en 232 escuelas.

Al final de la jornada, Uñac anunció los resultados en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, mientras que Marcelo Orrego, de JxC, festejó el triunfo en la Capital y «El Flaco» José Luis Gioja ratificó la victoria del justicialismo y prometió «dar batalla en las elecciones nacionales».

El gobernador volvió a cargar contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dijo: «Ganamos en 14 o 15 departamentos en una jornada electoral histórica que no admite ningún margen de dudas», y «colocamos 24 o 25 diputados de los 36 que conforman la Cámara», porque «los sanjuaninos se han expresado con claridad».

Cuestionó que la Corte «ha torcido un montón de cosas, pero no ha podido torcer la voluntad de los sanjuaninos». Además, añadió que «los miembros de la Corte no conocen a los sanjuaninos, qué comemos, cómo vivimos, qué necesitamos», y que «a todo lo que hicimos, la Corte se lo llevó puesto y le dio a San Juan inseguridad jurídica y que esta noche, ante la expresión de los sanjuaninos, no tengamos gobernador y vice electo».

Insistió en que «fue un fallo suspicaz, extemporáneo, notificado a los presentantes, al gobierno, pero no al aludido que es el ciudadano y candidato Sergio Uñac» y sostuvo que «lo que han hecho es potenciado la unidad de los sanjuaninos que queremos vivir en paz», tras lo que espetó: «San juan no se merece esto».

Por su parte el diputado nacional y exgobernador Gioja celebró en su bunker: «Ganamos en Chimbas y ganamos la provincia con el frente que integramos junto al gobierno».

«En agosto vamos a dar batalla en la elección nacional para que el Frente de Todos siga ganando en todas partes», adelantó.

El diputado nacional Orrego, líder de Juntos por el Cambio en San Juan, celebró la «muy buena elección», aunque sostuvo que «se vio perturbada por la irrupción de la Corte de Justicia». Pero celebró el triunfo de su hermano Juan José en Santa Lucía, donde fue reelecto; la victoria de JxC en Rivadavia, que gobierna esa coalición, y haber ganado la Capital en manos del justicialismo.

Dijo que «con Fabián (Martín, candidato a vicegobernador), vamos a prepararnos para disputar hasta el final la gobernación cuando sea habilitada la elección».