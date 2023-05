Dalma Maradona le respondió a Jimena Barón luego de que hablara sobre el fin de su amistad

Luego de haber contado la historia detrás de “La Araña”, el tema que escribió dedicado a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, Jimena Barón habló del vínculo con Dalma Maradona, con quien la unía una amistad desde su infancia cuando se conocieron trabajando como actrices. Por caso, gracias a esa relación, la artista conoció a la exmujer de Sergio Kun Agüero ocho años atrás cuando regresó a vivir a la Argentina junto con su hijo y el entonces jugador de Boca Juniors: eran vecinas en el barrio privado de Tigre en el que vivían y hasta compartieron el palco de Diego Maradona en La Bombonera.

“Yo tengo derecho a hacer mi historia con una examiga, o lo que sea, en mi canción. Después, en la actualidad, es algo que ya no está en mi vida. El tema de los niños es otra cosa. Y somos tres las que estamos todos los días…”, aseguró Jimena haciendo alusión a las otras dos exparejas de Osvaldo que también tuvieron hijos con él.

“No tiene que ver con quién está él en pareja -dijo tratando de correr del foco a Gianinna Maradona- Lo que nosotras queremos es que los niños tengan a su papá presente, como cualquier mamá. Primero por nuestros hijos. Después, obviamente a mi me alivianaría la vida decir: ‘Che, el viernes a la noche voy a la cine’… Pero bueno, toca lo que toca”, agregó en una nota con LAM la mamá de Morrison, de nueve años.

Y cuando fue consultada sobre su actual vínculo con Dalma Maradona, respondió: “No quiero seguir con este tema, ya está. Hubo una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida… Pero bueno, nada, está bien, qué sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

En tanto, agregó que quiere mucho a la actriz. “La quiero mucho -repitió- Y en este momento de mi vida, ya hace tiempo que yo me quedo con las cosas buenas y avanzo, porque también hay que soltar y avanzar”.

Tras escuchar las declaraciones de Jimena Barón, Dalma Maradona se comunicó por mensaje con la cantante, según reveló en LAM, para mantener una conversación y aclarar algunos asuntos pendientes. “Yo siento que es algo que quiero hablar con ella en lo privado. Vi la nota y dije ‘Bueno, vamos a hablarlo’, si es que ella tiene ganas todavía de hablarlo y si es es que yo también lo quiero hablar, vamos a hacerlo de forma privada”, contó al cronista del programa de espectáculos que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

“Por eso, ahora no tengo nada más para decir. Lo vi y le escribí. En realidad para hablar de esto, hay algo que yo no entendí de lo que ella dijo y yo quiero hablarlo de manera privada”, agregó sobre la cuestión particular que desea aclarar con la actriz.

De igual forma, le dijo al cronista que no quería continuar hablando públicamente del tema hasta tanto no se comunique con Jimena Barón. “Tengo ganas de decírselo a ella y no a vos. No es de mala, realmente la que era amiga, amiga, de ella era yo. No conocimos a los 11 años y siempre duró el vínculo. Fuimos amigas por mucho tiempo y lo que tenga yo para decirle a ella lo quiero hacer de manera privada. Si es que hay algo para decir”, enfatizó Dalma Maradona.

“Me pasa que por respeto a la amistad de tantos años, prefiero hablarlo en privado -continuó. Si me lo preguntás, algo te tengo que contestar, pero prefiero eso. Aunque quiera, no te puedo decir qué va a pasar”, agregó sobre la posibilidad de reunirse con la cantante que este 24 de mayo está cumpliendo 36 años y que evitó volver a referirse públicamente sobre la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

