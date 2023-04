Exitosa charla dictada por Martín Villagrán

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional de Básquet y coach de la Selección Argentina U15 masculina, Martin Villagrán, dictó una charla pasad viernes, denominada «Ser mejor que ayer».

En la misma, que contó con buena concurrencia de público, abordó distintas temáticas desde su experiencia de vida, como así también su carrera como profesional.

«Ser mejor que ayer», la charla brindada por Villagrán

Con el apoyo del Municipio a través de Comodoro Deportes, el entrenador comodorense Martín Villagrán, profesor de Educación Física, coach de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y de la Selección argentina U15; brindó una charla gratuita en el Centro de Encuentro de Km 8. Entre los presentes acompañó el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

El entrenador del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Leonardo Martín Villagrán, en la charla habló de su experiencia de vida, de cómo ha sido su carrera profesional hasta el momento para poder acceder al lugar a donde está; entrenador hace seis temporadas consecutivas de Gimnasia de Comodoro, teniendo participación activa como asistente y como entrenador en jefe de categorías menores en la Selección argentina”.

También se refirió a todo el trabajo que realiza, gestión de equipo, a la hora de conseguir el liderazgo y de conseguir objetivos dentro de un plantel profesional.

Además, desarrollo sobre el manejo y la resolución de problemas que se encuentran siempre dentro de los grupos de trabajo; y a su vez también todo el tema del manejo de las emociones que es la predominancia dentro de cualquier equipo de trabajo y cómo resolver todo tipo de situación de problemas.

¿Cómo sigue la LNB?

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima se prepara para esperar a equipo con el que se enfrentará en cuartos de final, luego de ser uno de los cuatro clasificados a la siguiente instancia de la Temporada 2022/2023 de la Liga Nacional.

Tal como informó prensa de la Liga de Básquet: «De la misma forma que sucedió en las últimas temporadas, los 4 mejores equipos de la tabla acceden directamente a cuartos de final y se cruzarán con los cuatro equipos clasificados de la reclasificación».

Las series comenzarán 5 de mayo e irán hasta el 15 del mismo mes. Así quedarán armadas las llaves para disputarse desde los cuartos de final en adelante: 1º vs 8º, 4º vs 5º, 3º vs 6º y 2º vs 7º.

Se jugará con el formato 2-2-1. El primer y segundo juego tendrá como local al equipo mejor clasificado, mientras que el tercer y cuarto encuentro se llevaran a cabo en la casa del equipo con peor récord. En caso de ser necesario un quinto juego, la serie se volverá a la ciudad del equipo con mejor ubicación durante la fase regular.

En tanto, espera que las semifinales se disputen del 22 al 1 de junio, mientras que las Finales irán del 4 al 18 de junio.