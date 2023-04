Alicia Kirchner pidió que los chicos no pierdan más clases

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó en la tarde del miércoles la reapertura del edificio histórico del Consejo Provincial de Educación, ubicado en la esquina de Avenida Kirchner y Magallanes. TiempoSur estuvo en el lugar cubriendo el acto. Se trata de una reparación histórica para la provincia, luego que incendiara el inmueble en el año 2011, obra que se terminó de completar en la gestión actual. En este marco, la mandataria provincial se refirió al conflicto docente que lleva adelante la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), que para esta semana decretó medidas de fuerza para el martes y miércoles. En la misma línea que la presidenta del CPE María Cecilia Fernández, la gobernadora llamó al diálogo.

En primera instancia recordó que durante la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, el presidente no pensaba en la provincia. “No tuvimos ayuda, sin embargo, tuvimos esa fuerza e identidad que te da la patria chica. La verdad que de a poco fuimos construyendo. En ese momento no podíamos pagar los sueldos”, recordó haciendo referencia al periodo 2015-2019.

“La realidad cambió y nos falta mucho, pero es absolutamente diferente. Me cuesta entender que todavía algunos no lo comprenden. Hoy es un día de fiesta, pero permítanme que haga la reflexión: Contaba en el discurso de la legislatura que realmente la realidad se había transformado de manera importante, podíamos pagar los sueldos en tiempo y forma, pero nos faltaban muchas cosas”, argumentó Alicia.

“Pueden decir que estos sueldos no son suficientes, y voy a decir que tienen razón, pero son los que podemos pagar. Casi el 90% del presupuesto se va al pago de sueldos y jubilaciones y el 10% restante es el que tenemos para funcionar”, aclaró haciendo un repaso de cómo son manejadas las finanzas actualmente en la Provincia.

Destacó que durante el año pasado se realizaron casi 400 paritarias. “Todo el mundo aceptó el diálogo, y muchos discutieron, porque para eso son las paritarias, para ponernos de acuerdo. Hoy tengo mucho dolor que inaugurando este edificio tengo chicos que no pueden ir a la escuela. No es la mayoría, pero es la realidad”, dijo la titular del Ejecutivo.

“Hacemos un llamamiento al dialogo. Que se respeten las leyes. Llamamos a conciliación obligatoria y no la aceptaron”, recordó hablando a los presentes. “Lo primero que tienen que hacer es aceptar la regla de juego. No es todo el gremio. Hay algunos integrantes que no están de acuerdo, que quieren dialogar”, aclaró.

Haciendo referencia a los dichos del ministro de Gobierno Leandro Zulliani –quien ligó el paro a situaciones políticas- dijo que “no sé si hay especulación política, pero sí tengamos madurez para los santacruceños por nuestros chicos. pidieron la cláusula gatillo, le dimos la cláusula. Tienen que ganar más, si, todos. Pido como gobernadora que nuestros niños y niñas no pierdan más clases, que sigamos dialogando”.