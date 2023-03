The Weeknd en Argentina: ya se pueden comprar las entradas

El próximo miércoles 18 de octubre, The Weeknd brindará un show en la Argentina como parte de su megagira mundial After Hours Til Dawn Global Stadium Tour. Con sede en el Estadio River Plate, será la apuesta más ambiciosa del artista en el país hasta el momento.

La visita de Abel Makkonen Tesfaye -el nombre real detrás de la voz pop canadiense- promete ser uno de los shows más importantes del año: en el caso de los fans argentinos, todos los tickets de la etapa de preventa para clientes BBVA se agotaron en pocas horas.

Con producción de DF Entertainment, en el show The Weeknd se realizará una presentación doble de álbumes: After Hours (2020) y Dawn FM (2022). La gira del primer disco tuvo que ser suspendida debido a la pandemia, por lo que el artista de 33 años decidió unirla con la del último lanzamiento.

Así, el nombre del tour podría interpretarse como “Después de horas y hasta el amanecer”.

Quienes no hayan adquirido todavía sus entradas, pueden hacerlo a través de la web de All Access (el único sitio habilitado). Todos los medios de pago están disponibles.

Los precios varían según la ubicación en el estadio: 23 mil para Campo Trasero; 31.050 para Platea Alta Belgrano y Platea Alta San Martín; 17.250 para Platea Alta Sivori; 25.300 para Platea Media Sivori; 46 mil para Platea San Martín Baja, Inferior y Media, Campo Delantero Derecho e Izquierdo y Platea Belgrano Baja y Media.

El espectáculo contará con recursos del cine y el teatro, con una narrativa que entrecruce una noche de club con una obra conceptual; al tiempo que se presentarán tanto hits clásicos como de sus últimos dos trabajos: como Can’t Feel My Face, The Hills, Starboy, Alone Again, Heartless, After Hours, Wicked Games, Out of Time y I Feel It Coming.

Además, la experiencia incluirá tecnología 3.0. La plataforma de blockchain Binance es el sponsor del tour, por lo que existe una colección exclusiva de NFT, así como merchandising oficial.

El éxito de The Weeknd es un fenómeno global: cuenta con más de 106 millones de oyentes mensuales en Spotify, cuatro premios Grammy, 20 Billboard Music Awards y tres discos de estudio.

Su canción de 2019 “Blinding Lights”, con más de 3.400 millones de reproducciones, es la canción más reproducida en la historia de Spotify; superando el récord de Ed Sheeran con “Shape of You”.

Para más información sobre el show del 18 de octubre, se puede ingresar al siguiente enlace.

(Fuente: Infobae)