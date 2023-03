Otra gran jornada de éxitos en Chapadmalal para los chubutenses

Se desarrolló durante el jueves, la segunda jornada de competencias en el marco de la sexta edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa, que hasta el próximo sábado verán acción en el balneario marplatense de Chapadmalal, con la participación de 1400 deportistas de todo el país.

Muy buenas fueron las noticias que dejaron los y las deportistas chubutenses durante en una nueva cálida jornada playera, ya que, en varias disciplinas, hay chances ciertas de pelear por una medalla.

A semifinales

En los deportes por equipo se desarrollaron las etapas de cuartos de final, tanto para los ocho que iban a la pelea por el título (A), como para los que pelearán por las demás posiciones del noveno puesto en adelante (B y C).

En esta instancia, Chubut tenía a dos seleccionados jugando los cuartos de final A, es decir entre los ocho que van por el título.

A primera hora, la dupla masculina de voley, integrada por Martín Balmaceda y Blas Iturralde, que habían ganado sus dos duelos por ronda regular el día martes, supieron continuar con la buena racha y vencieron cómodamente a La Pampa por 2-0 (21-14 y 21-13). Con este resultado, el binomio de nuestra provincia ya está entre los mejores cuatro del país y mañana se medirá con San Juan, por un lugar en la final del torneo.

La otra gran alegría del día la brindaron las chicas de handball playa, tras vencer a su par de Buenos Aires por 2-1, en un partido que tuvo de todo y quedará para el recuerdo.

El elenco chubutense no arrancó bien y fue ampliamente superado en el primer tiempo por las bonaerenses, cayendo por 16-6. Nuestras representantes supieron cambiar el chip y revertir la situación en el segundo parcial, imponiéndose 14-10.

En la definición por medio de shootout, Chubut fue más eficiente y venció por 5-2, desatando un alocado festejo, no solo por llegar a semifinales y poder pelear por el título o un podio, sino también por saber revertir una situación complicada y dejar afuera a uno de los seleccionados más fuertes del país en esta disciplina.

En Lucha, por el podio

En los deportes individuales, la lucha de playa finalizó hoy con la fase preliminar y los competidores de nuestra provincia mantienen las expectativas de pelear por una medalla.

Quién más chances cuenta de pelear por un podio es Natalia Proboste, que cerró la ronda inicial con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, ganando su grupo y logrando clasificarse para ya estar entre las mejores ocho del torneo. Desde mañana la rawsense buscará seguir con esta buena racha para llegar al sábado, con chances de subirse al podio nacional.

También se presentó Néstor Melliñanco, quien el martes había logrado dos triunfos y una caída, y durante la mañana del miércoles cerró la fase inicial con un éxito y una derrota, totalizando 3 y 3. Se esperaba hasta el cierre del día, la oficialización de las posiciones por grupos, a ver si el capitalino tiene chances de entrar entre los mejores ocho o si peleará por un lugar del noveno puesto en adelante.

Continuando con los deportes individuales, el jueves se dio por finalizada con la disciplina del stand up paddle, con la competencia de varones, en la cual se presentó el chubutense Gabriel Strobl, quien pudo completar la prueba, aunque no finalizó en los puestos de vanguardia. Al cierre del día, la organización aún no había oficializado las posiciones finales.

Triunfos que suman

El resto de los deportes por equipo, hoy jugaban sus etapas de cuartos de final “B” o “C”, para buscar las mejores posiciones posibles entre el 9° y 24° puesto y en la mayoría, han sido resultados positivos para nuestra delegación.

En voley de playa femenino, la dupla integrada por MaiaCarriqueo y Ayelén Monserrat venció por 2-0 (21-6 y 22-20) a las representantes de Santiago del Estero, por la ronda “B” de cuartos de final. De este modo, las chubutenses ahora jugarán el viernes una semifinal, por una posición entre el 9° y 12° lugar.

En tanto el equipo de varones de handball playa también pudo ganar su duelo por cuartos de final “B”. Se enfrentó a su par de La Rioja y lo venció por 2-0 (20-9 y 17-14). El viernes los chicos seguirán jugando por un lugar entre la 9° y 12° posición.



El fútbol playa femenino brindó esta mañana, la primera alegría para Chubut. Las chicas en un gran partido vencieron por 2-1 a las representantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Mañana las dirigidas por Severino González, intentarán lograr un nuevo triunfo para posicionarse de la mejor manera entre el 17° y 20° lugar de la general.

Por último, el equipo de fútbol playero masculino chubutense también jugó la etapa de cuartos de final “C”, en la cual enfrentó a La Pampa durante la tarde del miércoles. El elenco comandado por Gonzalo Peña tras empatar 4-4 en un partidazo, no pudo en los penales, cayendo por 2-1. De este modo, los chicos deberán jugar por un lugar entre el 21° y 24° puesto.

De este modo se cierra el segundo día de actividades en el Centro de Deportes de Playa de Chapadmalal, esperando este viernes al disputar un día de definiciones importantes en casi todas las disciplinas.