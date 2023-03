Massa lanzó programa para impulsar a empresas a ganar mercados internacionales

El ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha Potencia PyMEX, un paquete de $12.000 millones de inversión del Estado nacional para potenciar a las PyMEs exportadoras y avanzar hacia una estructura productiva nacional más compleja, con mayor valor agregado y más tecnología. El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de la planta de la empresa Patagonia CNC Machines a través de la cual prevén triplicar la capacidad productiva para aumentar sus exportaciones y duplicar la cantidad de trabajadores.

“Tenemos que ponernos como objetivo de Nación, como objetivo patriótico, como proyecto de empresarios y trabajadores argentinos, el transformar cada empresa en una agencia de venta de nuestro trabajo al mundo; cada embajada en una agencia de colocación del esfuerzo argentino en el mundo; cada peso que invertimos desde el Estado en un mecanismo de fomento, de promoción de exportaciones para hacer fuerte a nuestra economía”, expresó Massa.

“Vamos a ser sustentables como Nación cuando ocupemos cada rincón del mundo con la venta de ese trabajo que se produce acá en Tigre y en un montón de rincones de la Argentina”, aseguró el ministro. Y agregó: “Quiero invitar a cada empresario pyme de la Argentina. Estamos dispuestos a ayudarlos a buscar mercado y a financiar competitividad desde el sistema financiero con crédito a tasa subsidiada, y desde el Ministerio de Economía con aportes no reintegrables. Estamos dispuestos a tomarlos de la mano e ir a buscar nuevos mercados. Queremos pedirles que le muestren a la Argentina y al mundo que ese talento de los argentinos lo podemos transformar en mercado y en dólares para nuestra economía”.

Acompañaron a Massa, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; la presidenta de AYSA, Malena Galmarini; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el subsecretario PyME, Tomás Canosa; la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano; y el presidente de Patagonia CNC Machines, Fernando Bua Carrera.

“Hoy lo que estamos haciendo es ir sobre nuestras pymes para seguir avanzando en un modelo exportador, de valor agregado y de cambio de la estructura productiva”, sostuvo Mendiguren y explicó que este anuncio es parte de un paquete de medidas que apunta a que “el entramado PyME crezca, pudiendo exportar tecnología, ciencia, todo lo que está en la frontera del conocimiento”.

“El año pasado las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas fueron 12.065 millones de dólares, un 28% más que en 2020. Todos sabemos que cuando una pyme exporta, no exporta commodities, exporta tecnología, mano de obra calificada, y un precio promedio cinco veces mayor al de una exportación tradicional de Argentina. Esto es a lo que apostamos, a ese cambio de la estructura productiva y sé que ustedes nos van a ayudar”, subrayó.

Tras agradecer a las autoridades nacionales, Furlán aseguró que “empresarios y trabajadores tenemos más coincidencias que disidencias, por ello les propongo que discutamos qué modelo de país queremos y nos unamos para garantizar la producción y el trabajo”. Y ponderó que “con el ministro Massa compartimos el modelo industrial, de desarrollo, de inversión y de mayor empleabilidad. En este consenso, industriales y trabajadores, como actores del modelo productivo, tenemos la tarea titánica de garantizar las bases sustentables de un modelo industrial que nos contenga a todos y nos permita a nuestro pueblo lograr la felicidad plena”.

A través de Potencia PyMEX, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo invierte en aportes de hasta $60 millones por proyecto para acompañar a aquellas empresas exportadoras que incorporen mejoras en sus procesos y sus productos, con potencial para aumentar rápidamente sus exportaciones y llegar a más mercados.

Para focalizar en estas PyMEs, el Ministerio de Economía incorporó una metodología internacional muy reconocida, que iniciaron investigadores del MIT y de Harvard, que fue adaptada a la realidad nacional por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). A partir de esta semana y hasta mediados de mayo pueden presentar sus proyectos PyMEs de todo el país.

La planta para automatismos más grande de Sudamérica

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de la nueva planta industrial de 12.000 m2 que la firma Patagonia CNC Machines construyó en el Parque Industrial Ford / Volkswagen, en Benavídez, Tigre. Con una inversión de 12 millones de dólares, Patagonia CNC Machines se convirtió así en la empresa con la planta para automatismos más grande de Sudamérica.

“Quiero felicitar a las autoridades de Gobierno que apuestan por la Argentina productiva, por la soberanía industrial y por el desarrollo de nuestra economía. Y por no caer en la facilidad del discurso y defender las ideas teniendo el coraje para ejecutar acciones reales para acompañar el desarrollo industrial”, afirmó el presidente de Patagonia CNC Machines, Fernando Bua Carrera, y explicó que “hoy no solo estamos inaugurando una nueva planta, sino que también ponemos en marcha la fabricación en escala de equipos de corte láser para América. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del programa de Desarrollo Productivo PyME, recibiendo aportes por $40 millones para la adquisición de un centro de mecanizado de alta tecnología que hoy iniciará sus operaciones”.

Patagonia CNC Machines se dedica al diseño y fabricación de líneas de montaje y dispositivos de soldadura, al desarrollo de aplicaciones y periféricos para los sistemas robotizados, la provisión de máquinas de corte láser estándar y especiales y la fabricación de routers CNC.

Durante la recorrida por las instalaciones, las autoridades explicaron que el objetivo de la nueva planta es triplicar la capacidad productiva para ofrecer servicios al exterior y exportar los bienes de capital que fabrican.

En ese sentido, con la nueva planta la firma logró duplicar el personal, alcanzando así las 120 personas operativas. Desde la empresa prevén superar las 200 personas en el transcurso de este año.

Empresas certificadas del Programa Desarrollo Productivo PyME

Durante el evento, se realizó también la entrega de certificados a 8 empresas del Corredor Norte en representación de las más de 200 firmas de todo el país que recibieron acompañamiento por $ 7 mil millones de parte del Programa Desarrollo Productivo PyME, que destina inversiones del Estado nacional para llevar adelante proyectos con perfil exportador.

Con el apoyo de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la empresa Corrunor SRL, incorporará maquinaria automatizada para una nueva línea de envases con sistema de trazabilidad y control de fraude para el mercado de Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, Kunze SRL, desarrollará la automatización e implementación de industria 4.0 en la línea de producción de cerveza, y en el caso de Goyeneche Hermanos S.R.L. recibe acompañamiento para la centrífuga de cerveza y control de oxígeno disuelto.

Además, Compañía Naval Argentina S.R.L., avanzará en el desarrollo tecnológico de la planta de manufactura de matrices para la exportación, en tanto el Grupo M.S.H. S.A., dedicado al diseño y desarrollo de productos para fachadas y revestimientos, incorporará una celda robotizada para el conformado en frío de piezas de geometrías complejas sobre láminas metálicas.

Con 36 años de trayectoria en el mercado automotor, a través de este programa Ferreiros y Vilela S.A. avanza hacia la transformación productiva para la fabricación de nuevas cajas de dirección eléctricas con el fin de fortalecer el mercado exportador y sustituir importaciones.

También se anunció el acompañamiento para las empresas Plásticos IPAR S.R.L., para su proyecto de robotización fabril y un sistema de trazabilidad y operaciones de piso de planta; y Nexina S.A., para una nueva línea de producción de termotanques eléctricos y a gas de última tecnología, con clase de eficiencia energética A, sistemas de programación inteligente, GPS y WIFI.