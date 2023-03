Leonardo Das Neves está imputado por arrollar a un ciclista

El Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por el fiscal general Fabián Moyano y la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini imputaron al exministro de Seguridad de la provincia Leonardo Das Neves por lesiones culposas graves y solicitaron la apertura de investigación en una audiencia que tuvo lugar este jueves en sala de oficina judicial situada en tercer piso de los tribunales en Trelew.

De acuerdo a la imputación enunciada, el día 24 de marzo de 2022 a las 14,50 aproximadamente, Leonardo Fausto Das Neves conducía la SUV marca Ford modelo Territory, por la ruta provincial nro. 7 desde Trelew hacia Rawson a una velocidad que no se pudo determinar, cuando a unos 73,5 metros del mojón 11/7 transitó por la banquina, conduciendo así de manera desatenta, antirreglamentaria, negligente e imprudente, violando el deber de cuidado en el manejo del automotor. Ello motivó que no percibiera con la suficiente antelación y embistiera con la parte central del rodado la parte trasera de una bicicleta rodado 26 color gris conducida por Hugo César Gallardo, quien circulaba por la banquina en el mismo sentido de circulación, no percibiendo de ningún modo la presencia del ciclista.

A raíz de ello la bicicleta fue arrastrada por el vehículo luego de ser arrollada, cayendo asimismo Gallardo sobre el capot e impactando su nuca con el parabrisas, siendo desplazado unos 22 metros, lugar donde se desprendió la bicicleta de la carrocería tras ser arrollada, mientras Gallardo proseguía sobre el capot y parabrisas por 45 metros más, cayendo finalmente a la banquina, y luego se detiene el rodado a unos 9 metros de ese punto. A raíz de ello, Leonardo Das Neves le causó a Gallardo lesiones de politraumatismo, TEC grave con hematoma subdoral, fractura de base de cráneo y calota craneana, y neumoencéfalo, que pusieron en peligro su vida con inhabilitación laboral mayor a un mes y en principio de carácter graves, dejando constancia que del curso de la investigación se podrá acreditar que las mismas pudieran resultar ser en definitiva de carácter gravísimas, lo que depende de la evolución de las mismas y las secuelas que pudiera presentar la víctima.

La fiscalía informó que los hechos mencionados resultan provisoriamente calificados como constitutivos del delito de lesiones culposas graves, artículo 94 bis, primer párrafo del código penal. En función de las medidas de prueba que deberán realizarse se pidió el plazo de investigación legal de seis meses, en el que se estima prima facie podrían llevarse a cabo las diligencias probatorias restantes.

Tras esta presentación fiscal, el Juez Gustavo Castro dispuso la apertura de investigación correspondiente sin objeciones por parte de la defensa de Das Neves, ejercida por Andrés Meizner, y ante la presencia en la sala de familiares de la víctima.