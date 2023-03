Con un emotivo acto, Trevelin conmemoró el 24 de marzo

Este viernes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día en el que se recuerda en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”comenzó en 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983.

En la ciudad de Trevelin se llevó a cabo, como cada año, el acto central en la Plazoleta por la Verdad, la Memoria y la Justicia sitio en el que se recuerda una de las etapas más oscuras en la vida de nuestro país.

En representación de la Municipalidad de Trevelin estuvo presente el intendente, Héctor Ingram, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano, miembros de organizaciones sociales, Concejales, funcionarios del Ejecutivo, maestros e integrantes de las diferentes instituciones educativas de la localidad.

Una de las oradoras fue la Presidenta del Concejo Deliberante quien recordó que el 24 de marzo de 1976 su abuelo, Ignacio Garitano, era el intendente de Trevelin.

“Aproximadamente a las 4 horas de ese día, integrantes del Ejercito ingresaron a su casa y lo obligaron a entregar su mandato”, indicó y luego agregó: “Cuando yo tenía 8 o 9 años no entendía bien lo que me contaba. No sabía, en aquel momento, todo lo que la dictadura nos dejó. No solo tomo el Gobierno por la fuerza, nos zambulló en uno de los capítulos más duros y tristes de nuestra historia”.