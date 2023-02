Palpitando las internas

Comienza la cuenta regresiva de cara a las elecciones en la ciudad de Trelew, la primera ciudad de Chubut en ir a las urnas. A poco más de una semana de la interna en las filas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, los aspirantes a la intendencia no pierden oportunidad para exhibirse.

Este fin de semana los pretensos candidatos se subieron a los escenarios del Carnaval, se tomaron fotos y, repartieron besos y abrazos por doquier.

La caminata detrás de la figura de Leila Lloyd Jones el jueves último fue contundente. La candidata de Somos Trelew hizo una gran exhibición de su potencial ante el electorado, con la gente en la calle, cultivando la mística peronista.

Durante el fin se semana se le vio a Emanuel Coliñir haciendo un esfuerzo por posicionarse. Si bien se exhibe como el candidato fuerte del Frente de Todos dado el apoyo que ha recibido dentro de la coalición oficialista, todavía necesita lidiar con el alto desconocimiento que tiene en la ciudad de Trelew. Sin importar en cuántos actos oficiales se presente, Coliñir tiene mucho que remar si aspira a ocupar la intendencia del Pueblo de Luis.

El otro referente del justicialismo que se lució en las últimas horas es Gustavo Mac Karthy, quien tras desistir de integrar la alianza que reúne al PJ y el Frente Renovador, dio un giro de timón y se alió con César Treffinger, quien aspira a postularse como candidato a gobernador como aliado a Javier Milei.

Así las cosas, el mismo Gustavo Mac Karthy que se llena la boca hablando de los «límites» que no estaría dispuesto a traspasar, fue capaz de tomar cualquier sello disponible para no bajar su candidatura a la intendencia. Un paso un tanto desesperado.

Otro exponente del peronismo es el candidato de Camioneros, Luis Collio, quien por cierto esta semana estará presentando su lista de candidatos a concejales. El sindicalismo busca posicionarse, y mejorar la performance de los últimos dos turnos electorales.

Ciertamente, ya sea por dentro o por fuera del Frente de Todos, los referentes del “panperonismo” de Trelew, tendrán una ardua tarea de cara a las elecciones del próximo 16 de abril.

Juntos, pero no revueltos

En las filas de Juntos por el Cambio también se percibe cierta revolución ante la inminencia de la interna.

Hay quienes advierten que el resultado de la interna de la colación opositora en Trelew, podría determinar el futuro de la alianza entre la UCR y el PRO en Chubut. Si bien la manda nacional es que se diriman las diferencias en las urnas, está claro que en la provincia se eleva la tensión.

El candidato del radicalismo ortodoxo sigue sin convencer, y no es para menos, dado que Federico Massoni claramente no llena el perfil de la UCR, sin importar cuanto se esfuercen sus promotores.

En tanto que, en el otro rincón, se presenta un militante radical, sin trayectoria alguna, pero que logró sumar al PRO en el armado de lista de cara a la elección interna, y eso coloca a Gerardo Merino en cierto grado de ventaja. Merino apuesta a que los afiliados del radicalismo inclinen la balanza a su favor, mientras que posa en redes sociales junto a Ignacio Torres, con el objetivo de ganar la preferencia del PRO.

Si bien el fin de semana, creció la tensión en la alianza opositora producto de las acusaciones de Manuel Pagliaroni acerca de que en dos semanas “el PRO de Trelew afilió más gente que en 8 años”, cuestionando la legitimidad de los afiliados que irán a las urnas el 5 de marzo; por el momento la sangre no llegó al río.

Así las cosas, las elecciones en Trelew el próximo 16 de diciembre serán un termómetro respecto de la elección provincial, pero primero hay que superar las internas, para empezar a analizar el escenario con datos concretos, y no meras especulaciones.