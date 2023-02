Luque se propone “velar por los puestos de trabajo y las inversiones”

El intendente Juan Pablo Luque encabezó este jueves el acto por el 122° Aniversario de Comodoro Rivadavia en el Museo Ferroportuario, el último como intendente de la ciudad. Estuvo acompañado por los ministros nacionales Matías Lammens y Gabriel Katopodis, el gobernador Mariano Arcioni e intendentes y jefes comunales de más de 20 localidades de la provincia. Se firmaron convenios por distintas obras para la ciudad como el Centro de Desarrollo Infantil y el pluvial de avenida Chile, con su descarga al mar.

Después de participar por la mañana de la colocación de las ofrendas florales en el Busto de Francisco Pietrobelli, Juan Pablo Luque encabezó el multitudinario acto oficial en el exterior del edificio histórico del Museo Ferroportuario, por el nuevo aniversario de Comodoro Rivadavia, conocida por ser la capital del petróleo en Argentina, y que fue fundada el 23 de febrero de 1901 por el inmigrante italiano de origen veronés Francisco Pietrobelli.

Luque durante el acto estuvo acompañado por los ministros de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; y de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Además, estuvieron el gobernador Mariano Arcioni, el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; diputados y senadores nacionales; integrantes del gabinete municipal; concejales; representantes de gremios y operadoras; instituciones civiles, sociales y deportivas; vecinalistas; y público en general.

También asistieron los intendentes de Rada Tilly, Luis Juncos; de Alto Río Senguer, Miguel López Gutiérrez; de Caleta Olivia, Fernando Cotillo; de Camarones, Claudia Loyola; de Corcovado, Héctor Molina; de Dolavon, Dante Bowen; de El Hoyo, Pol Huisman; de El Maitén, Oscar Currilén; de Epuyén, Antonio Reato; de Gualjaina, Marcelo Limarieri; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de Paso de Indios, Horacio Pichiñan; del Parque Nacional Los Alerces, Hernán Colomb; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Río Mayo, Alejandro Avendaño; de Río Pico, Diego Pérez; de Sarmiento, Sebastián Balochi; de Gastre, Genaro Pérez; y de Lago Blanco, Micaela Bilbao.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Militar de la IX Brigada Aérea, el artista Sergio Maurino interpretó la canción a Comodoro Rivadavia y el obispo Joaquín Gimeno Lahoz realizó la tradicional invocación religiosa. Asimismo, hubo entrega de distinción municipal honorífica “Cerro Chenque” y reconocimientos con la entrega de diplomas por la loable labor de decenas de vecinos de nuestra ciudad.

Además, los funcionarios nacionales, junto al intendente Luque, participaron de la firma de actas y convenios de obras para la ciudad y la provincia. Entre ellos, la segunda etapa de la obra enmarcada en el Plan Argentina Grande, Redes Desagües Pluviales Principales, Secundarios y Reservorios en Zona Sur: Colector Chile y Colector Principal Zona Sur de descarga al Mar, por un monto estimado de $2.095 millones. Del mismo modo, se firmó el acta para el financiamiento de la obra Centro de Desarrollo Infantil, con un presupuesto que alcanza los $120 millones.

Un futuro con más coincidencias que diferencias

El intendente Juan Pablo Luque abrió su último discurso en un aniversario de la ciudad al frente del Ejecutivo Municipal, afirmando que “es un día realmente especial, sobre todo por el sentimiento y el amor que le tengo a esta tierra, a mi ciudad”.

En esa línea, sostuvo que “nos hizo demostrar nuevamente que estamos hechos de un material especial, nos pusimos de pie y nos levantamos rápido. Comodoro sabe de levantarse después de caerse y sabe de momentos difíciles; siempre mostró esa resiliencia, valentía y vocación de querer vivir en una tierra mejor”.

Por eso, Luque recalcó que “siento un profundo honor de haber vivido estos tres años que llevo como intendente, y probablemente será uno de los honores que tendré en mi vida pública porque es la ciudad que amo”.

En ese marco, expresó que, durante la gestión municipal, junto a intendentes, el gobernador y el Ejecutivo Nacional, “venimos trabajando para ir buscando un futuro mejor e intentar que tengamos más coincidencias que diferencias. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, va a hacer la mejor manera de mostrarle a la sociedad que la política está a la altura de las circunstancias”.

“En este tiempo, hemos encontrado muchas coincidencias en este pueblo, a los comodorenses nos gusta vivir en un lugar más lindo, nos gusta buscar mejor calidad de vida para nuestra gente, y encontrar una paz social que hemos logrado en gran medida gracias a los trabajadores y los sindicatos”, aseguró.

Una ciudad pujante

El intendente remarcó que Comodoro es la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina, y ello se debe a que “trabajamos en conjunto con el sector público, los trabajadores, las empresas petroleras y el sector privado. Somos una ciudad pujante, una región como la Cuenca del Golfo San Jorge que seguimos produciendo más del 25 por ciento de los hidrocarburos de la Argentina, y eso nos permite tener una oportunidad hacia el futuro muy marcada”.

En ese sentido, Luque señaló que hoy el desafío es “velar por la protección de nuestros puestos de trabajo, de inversiones y buscar esa oportunidad que nos pone en un lugar trascendental; que nuestras pymes puedan crecer y se conviertan en empresa más grandes, y que sigamos convirtiendo a la Argentina, que gracias a un recurso que se encontró precisamente en esta ciudad, comenzó la industrialización de nuestro país”.

Por otro lado, el intendente destacó la labor del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien “es una persona que me marcó el camino y me ayudó, desde que asumí como intendente, a entender de qué manera podíamos gestionar de la mejor manera para que las obras que necesitaba Comodoro lleguen”.

Entre las distintas obras trascendentales que se pudieron en marcha durante la gestión municipal, Luque mencionó el Reservorio 04, al tiempo que indicó que “buscamos darle calidad de vida a nuestros vecinos, y tener la posibilidad de una ciudad que se sienta más contenida y con un Estado presente”.

Futuro, diversificación e integración

El mandatario auguró por “una ciudad en que los jóvenes se sientan orgullosos, que quieran quedarse, que puedan sentir la posibilidad de crecimiento, de estudiar, desarrollarse y divertirse. Tenemos que ser una ciudad más amable como lo intentamos hacer, más humana, de poder trabajar, pero también sentirse sostenible en un lugar sustentable, un lugar que se cuide su ambiente”.

Además, expuso que “en la diversificación productiva que estamos logrando en esta ciudad, el ministro Lammens nos ayudó muchísimo con el Plan Pioneros 2030, con este Centro de Interpretación de la Naturaleza Austral, que son más de 2000 m2 en un lugar construido donde no había nadie, y unir esa Ruta 1 con Camarones, Bahía Bustamante, Puerto Visser, Rocas Coloradas y Caleta Córdova, es el sueño que nosotros tenemos para poder mostrar ese potencial y ese diamante en bruto que tiene nuestra región”.

Luque agradeció al gobernador y los numerosos intendentes que llegaron a la ciudad para el día especial. “Si nos ponemos espalda con espalda con el gobernador, los distintos intendentes y miembros de la oposición, a quienes insto a seguir buscando más coincidencias y puntos de acuerdo para tener un diálogo franco y sincero, podemos solucionar los problemas a la gente. Nosotros venimos trabajando fuertemente para poder unir esta provincia, donde tenemos un potencial único en la Argentina”.

Para finalizar, Luque les deseó un feliz 122° Aniversario a Comodoro y agradeció a su esposa Andrea y su hija, a los padres “que me enseñaron a amar esta tierra, al equipo de trabajo, gabinete y compañeros municipales”.