La Sole acompaño el inicio del aniversario de Esquel

Este viernes por la noche se presentó en la vigilia del aniversario de Esquel, Soledad Pastorutti, quien se subió al escenario montado en el predio de “La Trochita”.

La artista cantó el Feliz Cumpleaños a la localidad junto a los vecinos y posteriormente brindó una conferencia de prensa con el Intendente, Sergio Ongarato.

“Es un placer estar de vuelta acá”, señaló la artista. En ese sentido remarcó que “volver a un lugar es algo que me pone contenta. No es la primera vez que estoy en Esquel y me sorprende y alegra ver a tanta gente joven, porque la permanencia es lo más difícil para una artista”, señaló.

En otro tramo se refirió a Yhosva Montoya y remarcó que hablan siempr y destacó que tiene algo en su voz que emociona. Sostuvo que “merece mucha difusión, está encaminado y contenido, eso me pone contenta”.