Gran Hermano: con el 52,83 % de los votos, Alfa fue eliminado del reality

Luego de que Julieta como líder de la semana salvara a Camila y el público a Lucila, Walter había quedado en un mano a mano con Romina.

Santiago del Moro comenzó la gala preguntándole a la tribuna quién pensaba que se iría esta noche. Y, obviamente, los gritos estuvieron divididos entre los fanáticos de cada uno de los tres nominados: Lucila, Walter y Romina. Entonces, el conductor mostró cómo repercutió en la casa la decisión de Julieta de salvar de la placa a Camila. Y, ante el desconcierto de sus compañeros, la actriz aseguró que lo había hecho como una estrategia para salvar a la ex diputada.

Con el cierre parcial de las votaciones, Santiago del Moro hizo su entrada a la casa para dar a conocer al participante que la gente había decidido salvar. Muy serio, como se lo remarcaron los jugadores, el conductor anunció que ya tenía el primer nombre en el sobre. Pero antes de darlo a conocer le pidió a Julieta que abriera el cofre para saber si habían logrado cumplir la prueba para el presupuesto de la semana, aunque nuevamente contarán solo con la mitad del dinero para el supermercado.

“Quien va al cuarto y desarma su valija porque sigue en competencia es…Lucila”, anunció del Moro. “Quiero agradecerle a todas las personas. Hay que tener fe y confianza”, dijo la Tora, que recibió el 5,61 % de los votos. De esta manera, quedaron en la placa definitoria Romina y Alfa.

En la cena de los nominados del sábado, mostraron el distanciamiento de Romina y Walter, que no se hablaron en toda la comida, mientras la Tora trataba de amenizar el momento como podía. “En la vida hay dos maneras de ser. O comprás un ticket o estás arriba del escenario. Yo no nací para comprar un ticket”, fue la frase que deslizó Alfa cuando Lucila intentaba hacerlo interactuar.

Gran Hermano llamó a Walter al confesionario y le pidió que se dirigiera al público durante un minuto. “Creo que debo quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo. No soy diplomático, no soy político, no soy busca votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato. Siempre fui sincero. Siempre hice todo como soy. Nunca me escondí detrás de un personaje, nunca me escondí detrás de nada. No estuve fuera de la casa, no tuve la posibilidad de ver cómo era el manejo del afuera. Y bueno, nada más que por eso. Más no puedo decir. Me di cuenta el día que Santi dijo: ‘Esto no es un retiro espiritual, acá hay mucha gente que está utilizando a los demás nada más que por el beneficio de llegar a la final. Y al final va a llegar uno solo, ya se lo dije a varios. Pero bueno, creo que siempre fui y me mostré tal cual como soy. Esa es mi manera de ser, mi actitud. Si quieren que me quede, me voy a quedar. Quiero que sepan que soy siempre el mismo. Nunca actué de una manera diferente. Y cuando algo me molesta o me duele, lo digo y lo expreso”, llegó a decir Alfa hasta que se le acabó el tiempo.

A su turno, Romina expresó: “Dios quiera que la gente me apoye para quedarme, para seguir, para continuar. Sé que es muy difícil porque quedamos muy poquitos y hoy la gente se encariñó con muchos de nosotros. Obviamente me quiero quedar. Siempre me mostré como soy, con mi forma. Y no tengo mucho para decir, realmente. Creo que la gente lo sabe. Agradecerles porque me acompañaron en cada placa que me apoyaron. Y espero que en esta también me apoyen para seguir en la casa. Muchas gracias”.

En una nueva entrada a la casa, Santiago del Moro dialogó con los dos nominados. “Hoy me toca hacer una gala muy difícil. Este programa para mi significa mucho”, empezó contando el conductor, que relató cómo lo habían convocado para el programa. Y aseguró que él quería hacer un Gran Hermano a su manera, en la que quería verlos jugar. “Yo los quería cuidar a ustedes”, les dijo. Y les pidió que, sea quien fuera quien abandonara la casa, Romina y Walter se dieran un abrazo antes de despedirse.

Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de lo cómputos. Y, con el sobre en su mano, hizo la última entrada a la casa de Gran Hermano 2022 para definir al nuevo eliminado del reality. “Esto quema”, dijo mientras agradecía al público que había participado en la decisión. “Quién abandona la competencia hoy es…Alfa”, anunció luego el conductor sin muchos rodeos. Sorprendido, el exvendedor de autos se levantó del sillón y se fue a buscar su valija sin saludar a sus compañeros, que abrazaban a Romina. Mientras tanto, desde la calle se escuchaban fuegos artificiales. “Son los peronchos”, le dijo Walter a Camila mientras caminaba hacia la puerta. El participante recibió el 52,83 % de los votos frente al 47,17 % de la ex diputada. Y pidió que no hicieran ningún cántico durante su salida.