Fede Bal habló sobre su presente, recordó su enfermedad y contó qué heredó de su padre, Santiago Bal

Además, hizo referencia al divorcio que tuvo con Carmen Barbieri luego de haber admitido una infidelidad. “Sí se separó de una forma super polémica de mi vieja, y fue duro que mucha gente lo conociera por los programas de espectáculos y no por el carrerón que hizo con más de 40 películas, 60 obras. Para mí sigue siendo ese tipo de figuras que no envejecen, que quedó en el tiempo como el galancito de la época, el comediante. Para mí tenía una cosa de la comedia y la revista porteña que no se pudo repetir más. Lo grave de una infidelidad, una separación o problemas del corazón, es simplemente en la intimidad y en el pedido de disculpas a tiempo. Pero me parece que poner un abogado es una locura. Mis viejos lo hicieron, pero porque tenían mambos más grandes. Se separaron en un momento en donde a mí me dolió mucho. Realmente fue muy feo. Durante muchos años se habló de eso y ellos mismos se ocupaban de que se siga hablando. Y eso era lo que más me dolía, porque éramos una familia hermosa, teníamos una familia realmente hermosa. Y en definitiva, soy una persona de 33 años que tiene mucho que resolver seguramente, y no hay que hacerlo en la tele, me parece que no es el lugar”.

“Yo sí creo que soy mucho más de lo que se dice de mí”, enfatizó el actor y agregó: “Porque siento que tienen que conocerme para opinar de mí. Pero bueno, si rinde y les interesa, entiendo que es el periodismo y que son los chimentos. Que dentro de dos días sale otra cosa y pasan a otro tema”.

También habló de su lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que le diagnosticaron en enero 2020, que trató con rayos durante siete meses y que logró vencer. “Le puse mucho humor”, dijo sobre el modo en que eligió enfrentarla. “Porque la vida es hermosa. Desde que me pasó eso, empecé a ocuparme de ser feliz. Tal vez muchos de los problemas que tengo hoy en día son de que quiero tener la mejor experiencia de cada día. La vida, si tenés salud, siento que se reduce a eso”, concluyó Fede Bal.

