En una emotiva definición en tiempo suplementario, Brown volvió a ganar ante Pacifico

Un emotivo partido brindaron este lunes en la noche en el Gimnasio Benito García, el local Guillermo Brown y Pacifico de Neuquén, que jugaron por la Jornada 2 de la División Sur de la Liga Federal de Básquetbol.

Fue triunfo de los brownianos, que volvieron a ganar en condición de local, por 96 – 90, tras igualar en 75 en tiempo suplementario.

«La Banda» festejó como local y volvió a la cima de la tabla

Gabriel Echave Prinos fue el goleador entre los ganadores, aportando 26 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, destacándose también Facundo Varela, con 15 unidades y 9 rebotes defensivos, mas los 17 puntos aportados por Valentino Jerez. En la visita, en tanto, Matias Godoy se erigió como el máximo anotador con 27 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias.

No fue un buen inicio del juego para Brown, ya que su rival rápidamente pudo ponerse en ventaja sacando diferencias de hasta 6 puntos con 3 minutos por jugar lo cual obligaba a correr desde atrás al conjunto local. El primer cuarto fue 24- 17 para el equipo visitante.

El segundo parcial, fue de similares características en los primeros minutos, pero a fuerza e lo entrega por Echave Prinos y el buen ingreso de Jerez, mas lo que generaron en la pintura Varela y Marcelo Bondarenco, “la Banda” fue acortando diferencias para estar incluso 4 unidades abajo. Sin embargo, entre Godoy y Hoffman superaron las defensas brownianas y estiraron el anotador a su favor para cerrar el segundo cuarto 41 – 34 para los neuquinos.

El tercer parcial fue de mejora para los locales, que no solo acortaron diferencias sino que también las igualaron, con Echave y Varela destacándose en el armado de juego y anotando, respectivamente. Fue ofensiva tras ofensiva, de igualdad y paridad, de hecho, a 25´´por jugar, igualaban en 52, pero un doble de Lavezzari uso el 54 – 53 a favor de los visitantes.

El último cuarto fue para el infarto y el disfrute del público. Con un triple Pacifico se puso cuatro unidades arriba, pero Brown no los dejaría escapar, y con una conversión de tres de Varela, acortó las diferencias a 1, poniendo 61-60 con 7´30´´por jugar. Al quedar 5´30´´ por jugar, Brown pudo ponerse por primera vez en el partido arriba en el anotador, por 65 – 64 y allí levantó su performance y a su público, creyendo más cerca la victoria llegando a estar incluso 7 puntos arriba. Sin embargo, errores defensivos y mano certera entre los jugadores neuquinos, descontaron las diferencias para finalizar, con un doble de Godoy a 3´´ del cierre, con un anotador igualado en 75.

Se definió en un primer tiempo suplementario, en el que Brown comenzó mejor y con personalidad, supo encaminarse al triunfo: un doble de Fernando Montero puso dos puntos arriba a los locales, pero la visita, respondió con un triple de Godoy. Varela, generaba en la pintura y a fuerza de libres, fue sumando a su casillero personal y al anotador browniano, para que a los 3´03´´ por jugar, Brown esté arriba por 80- 72. Posteriormente, Jerez y Montero sumaron y ampliaron el lumínico a favor de los locales; pero la visita no se rendía y entre Riaño y Hoffman, acortaron el marcador para su equipo. Tal es así que con 24´´ por jugar, Pacifico se puso a 2 puntos, con libres sumados por Riaño; pero desde la línea de libres, en dos consecutivas ofensivas, entre Echave y Bondarenco terminaron por concretar el triunfo de Guillermo Brown frente a Pacifico por 96 – 90.

De esta forma, “la Banda” volvió a ganar en condición de local, tras haber caído días atrás ante Independiente de Neuquén, concretando un triunfo importante de cara a la gira que tendrá como visitante próximamente, jugando frente a Petrolero Argentino y Biguá.

Básquet – Liga Federal

Síntesis del partido

Guillermo Brown 96 (75):

Fernando Montero (16), Gabriel Echave (26), Valentino Jerez (17), Marcelo Bondarenco (14) y Facundo Varela (15) [FI], Emanuel Ferreyra (5), Pedro Boccardo (1), Enzo Lara (-), Pedro Ríos (-), Patricio Rueda (2), Franco Corsi (-), Valentino Triulzi (-).

DT: Marcelo Richotti.

Pacifico de Neuquén 90 (75):

Ángelo Sasso (3), Rodrigo Lavezzari (17), Lucas Romera (11), Matias Godoy (27), Francisco Hoffman (4) [FI], Giuliano Sasso (-), Agustín Janrowski (-), Agustín Lara (0), Gabriel Spinacci (7), Uriel Riaño (3), Francisco Navarro (4), Hel Dulwen (-).

DT: Maximiliano Rubio.

Parciales: 1° 17-24, 2° 17- 17 (34 – 41) , 3° 19 – 13 (53 – 54) , 4° 22- 21 (75-75), 5° 21 – 15 (96 – 90).

Árbitros: Eduardo Ávila y Mario Contreras

Comisionado Técnico: Gustavo Amado

Estadio: Benito García, Club Guillermo Brown, Puerto Madryn, Chubut.

Fotos: Stephanie Borboroglu para Básquet Guillermo Brown.

Informe: Prensa Club Guillermo Brown.