En Iraq hallaron una taberna de 5000 años de antigüedad

En la antigua ciudad de Lagash, en Iraq, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Pensilvania descubrió una taberna del 2700 años antes de Cristo, escondida a solo 48 centímetros debajo de la superficie; la misma estaba dividida en un comedor al aire libre y una habitación que contenía bancos, un horno, restos de comida antigua e incluso una nevera de 5.000 años de antigüedad.

Inicialmente se encontraron en el espacio del patio abierto, un área que era difícil de excavar, ya que estaba «abierta y expuesta al aire libre», dijo a CNN Reed Goodman, uno de los arqueólogos estadounidenses.

Después de regresar al misterioso patio unos meses después, en el otoño de 2022, la directora de campo Sara Pizzimenti, de la Universidad de Pisa, amplió la trinchera.

Luego, el equipo descubrió el horno de tamaño industrial, un antiguo «refrigerador» que absorbe la humedad, para mantener los alimentos frescos, y docenas de cuencos cónicos, muchos de los cuales contienen restos de peces, revelando que el propósito del patio es un comedor al aire libre.



Hallazgos únicos

«Creo que la primera característica que se mostró fue este horno muy grande y es realmente hermoso», dijo Goodman. «De varios episodios de quema y depósitos de ceniza, dejó una especie de coloración del arco iris en los suelos y el interior está enmarcado por estos grandes ladrillos».

Lagash, ahora la ciudad de al-Hiba, fue una de las ciudades más antiguas y grandes del sur de Mesopotamia, ocupada desde el quinto milenio hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo y que abarca un área de poco más de cinco kilómetros cuadrados.

Desde entonces, se ha convertido en un importante sitio arqueológico, con excavaciones que se reiniciaron más recientemente en 2019 como parte de un proyecto conjunto entre el Museo Penn, la Universidad de Cambridge y la Junta Estatal de Antigüedades y Patrimonio en Bagdad, utilizando nuevas técnicas como la fotografía con drones y el análisis genético.



Utilizando tecnología de punta, los arqueólogos pueden «ver» bajo tierra y solo excavar cuando es necesario. Crédito: Proyecto Arqueológico Lagash

Las excavaciones anteriores se centraron en la arquitectura religiosa y la comprensión de las élites, pero Holly Pittman, directora del Proyecto Arqueológico Lagash y curadora de la sección del Cercano Oriente del Museo Penn, se concentró en áreas no elitistas durante estas últimas excavaciones para proporcionar una comprensión más amplia de las ciudades antiguas.

Descubrir una taberna apoya la perspectiva de Pittman y su equipo de que la sociedad no estaba organizada solo en élites y personas esclavizadas, la opinión prevaleciente anterior, sino que incluía una antigua clase media.

«El hecho de que tengas un lugar de reunión público donde la gente pueda sentarse y tomar una pinta y comer su guiso de pescado, no están trabajando bajo la tiranía de los reyes», dijo Goodman.

«Ahí mismo, ya hay algo que nos está dando una historia mucho más colorida de la ciudad».