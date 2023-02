El Trelew Tenis Club recibió el 1° Abierto de Menores del año

El pasado fin de semana, el Trelew Tenis Club fue escenario de la primera edición del Torneo Abierto para categorías Menores.

Del certamen, que es avalado por la AAT, participaron jugadores y jugadoras desde las categorías Sub10 a Sub18 tanto en modalidad Single como Dobles.

Exitosa primera cita del 2023 para los Menores del tenis chubutense

Se disputó días atrás, en las canchas del Trelew Tenis Club, el 1er Torneo Abierto de Menores para las categorías sub 10,12,14,16 y 18 en Damas y Varones con muy buenos partidos y sorpresas en algunas de sus categorías.

Esta competencia, cuenta con el aval de la AAT y fue organizado por la Asotenech junto con el club anfitrión.

En cuanto a las mejores actuaciones, se destacó en Sub 14 damas, Guadalupe Marina quien obtuvo el 1er lugar y el 2do fue para Agustina Diaz Fantilli que dio la sorpresa; mientras que en Sub 12 Varones, el 1er lugar fue para Emiliano Molero Bravo al superar 6/4 6/4 a Benjamín Rubio.

En tanto, en Sub 14 Varones, Tomas Atucha fue el ganador al vencer 3/6 6/4 6/2 a Thiago Pavón, por parte de Sub 10 masculinos el 1er puesto fue para Lucio Vulcano y en el 2do Bautista Sufritti.

Por parte de la Sub 16 masculinos, el 1er lugar fue para Agustino Piste y el 2do lo ocupo Lorenzo Parise.

TENIS – TORNEO ABIERTO DE MENORES

RESULTADOS

Singles

Sub10

1° Lucio Vulcano

2° Bautista Sufritti

Sub12

1° Emiliano Molero Bravo

2° Benjamín Rubio

Sub14

1° Tomas Atucha

2° Thiago Pavón

Sub16

1° Agustino Pfister

2° Lorenzo Parise

Sub14 Damas

1° Guadalupe Marina

2° Agustina Diaz Fantilli

Dobles

Sub10

1° Lucio Vulcano/Bautista Sufritti

2° Emilio Nogueira/Francesco Babino

Sub12

1° Alfonso Weigel/ Benjamín Rubio

2° Tomas Aguirre/Emiliano Molero Bravo

Sub14

1° Tomas Atucha/Lorenzo March

2° Joaquín Vulcano/Lautaro Mandarino

Sub16

1°Agustino Pfister/Lorenzo Parise

2° A Mendoza/Lorenzo Andrés

Sub14 damas

1° Agustina Diaz Fantilli/Ernestina Castro

2° Guadalupe Marina/Emilia Viglione