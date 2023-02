Comenzó el primer Juicio por Jurados en Chubut

En las instalaciones de la asociación española de Gaiman se dio inicio al primer juicio por jurados enmarcado en la Ley XV Nro. 30 de la provincia, donde se presenta un caso de homicidio agravado ocurrido en la ciudad de Trelew. El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general Griselda Encina y el fiscal Lucas Koltsch, quienes tienen a su cargo la parte acusatoria.

El Juez Gustavo Castro es quien preside el evento y luego de su ingreso al recinto señaló que se estaba ante un momento histórico y como tal, se había elegido esta sede y la vestimenta, en homenaje a los colonos galeses que utilizaban una metodología similar en aquellos años. Posteriormente dio a conocer el hecho que sería juzgado e hizo ingresar a los integrantes del jurado, aclarando que debió realizarse un cambio a último momento, debido a un inconveniente de salud informado.

Luego que ingresaron y se ubicaron las personas del jurado popular, el doctor Castro procedió a dar lectura de las instrucciones, principalmente hacia ellos dirigidas, dejando constancia que son los jueces de los hechos y como tales deben tener precauciones en cuanto a preservar reserva de todo cuanto se trate en este juicio para con personas ajenas y cercanas, no debiendo hacer ningún comentario al respecto en ámbito alguno. Enfatizó que tampoco deben discutir entre ellos mientras dure el debate, y recién podrán deliberar una vez que culmine la etapa de presentación de pruebas.

Destacó que el voto del jurado es soberano y debe estar basado en lo que se diga durante el juicio, sin influencias de ningún tipo, dejando de lado lo que pueda decirse mediáticamente y evitando contactos y presiones, lo que de ocurrir debería ser informado a la oficina judicial para que lo haga saber al Juez.

La calificación es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y la fiscal remarcó que serán presentadas las pruebas durante el juicio. Alegó que la defensa seguramente expondrá alternativas, como la legítima defensa o probables antecedentes de la víctima, pero lo cierto es que en este juicio se trata este hecho y pidió a los jurados centrarse en todo lo que se diga y muestre durante estas jornadas.

A su turno, el doctor Fabián Gabalachis que ejerce la defensa junto a Gladys Olavarría aseveró que no resulta controvertido el hecho presentado por la fiscalía en una muy buena parte, pero expresó que no se podrá probar que fueron tal lo expuesto. En ese sentido, trajo a colación algún tipo de enfrentamiento que existía entre Montesino y la familia de la novia de su defendido, que terminó involucrándolo. Refiriéndose al hecho, señaló que Romero Curiqueo no solo se defendió a si mismo, sino también que reaccionó y defendió a su hija y pareja, utilizando recursos que estaban a su alcance en ese momento.

Luego de los alegatos de las partes se inició la convocatoria de testigos, en primer término correspondientes a los presentados por el Ministerio Público Fiscal, y la primera en hacerlo fue la novia de la víctima quien presenció lo sucedido aquel 17 de febrero. Está previsto que la parte probatoria con testimonios y documentales se desarrollará hasta el día viernes, con jornadas que se extenderán desde las 8 hasta las 17, y es posible que luego de la deliberación correspondiente el jurado pueda dar el veredicto sobre la culpabilidad o no del acusado ese mismo día.