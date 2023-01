Madryn: Un bañista sufrió un ataque de un lobo marino

El pasado sábado ocurrió un hecho poco común en Playa Kaiser. Un hombre que estaba disfrutando del agua en el Golfo Nuevo fue mordido por un lobo marino y debió ser asistido por un Guardavidas que se encontraba en el lugar.

El jefe del cuerpo estable de Guardavidas de Puerto Madryn, David Peresenda, informó que si bien hubo un caso parecido en Playa Unión algunos días atrás, “en Puerto Madryn es la primera vez que lo veo. No sé por qué pasó, pero si puedo confirmar que no fue grave ya que era un lobo chiquito”.

“Le dejo varias heridas al hombre y nosotros hicimos la primera atención en el lugar y luego se lo derivó al Hospital porque seguramente hay que darle alguna vacuna o tratamiento”.

“Hay que avisarle a la comunidad que hay campañas para evitar estas situaciones. Los animales marinos suelen salir después de un mal tiempo o cuando están enfermos. No hay que tratar de regresarlos al agua, ni moverlos del lugar. Hay que dejarlos tranquilos”, indicó.

“Los especialistas siempre nos recomiendan que no sean molestados los animales, no tocarlos, pero en este caso pasó en el agua. Quizás la persona intentó tocarlo o se lo chocó. Son situaciones que no pasan siempre, yo nunca había tenido un hecho así”, indicó Peresenda.