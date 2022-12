YouTube: Red Hot Chili Peppers llega a las mil millones de vistas con «Californication»

Por primera vez para el grupo de rock de Los Ángeles, el video «Californication» de los Red Hot Chili Peppers superó los mil millones de visitas en YouTube.

El video musical del éxito de 2000 de Red Hot Chili Peppers, «Californication«, presenta a los integrantes de la banda Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante y sus avatares atravesando un videojuego ficticio de mundo abierto, esta semana alcanzó los mil millones de visitas (y contando). En lo que va de 2022, ha promediado más de 290.000 visitas diarias, según YouTube.

El video oficial de «Californication» se subió a YouTube en octubre de 2009. Dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris, el video de 5 minutos y 21 segundos es una reflexión sobre el lado oscuro de California, incluido Hollywood, y termina con la El paisaje virtual de juegos de California está siendo destruido por un terremoto.

El hito de mil millones de visitas en YouTube para la banda llega la misma semana en que anunciaron una gira de 2023 por América del Norte y Europa, que abarca 23 fechas, con actos de apoyo que incluyen a The Strokes, St. Vincent, Iggy Pop, The Roots y King Princess. Los Red Hot Chili Peppers terminaron recientemente una gira por estadios de 40 ciudades, que fue la más grande hasta la fecha, y este año lanzaron dos álbumes que encabezaron las listas de éxitos, «Unlimited Love» y «Return of the Dream Canteen».

«Californication» fue el cuarto sencillo de la banda de su álbum de estudio de 1999 del mismo nombre, y se ha convertido en uno de sus éxitos más perdurables. La canción alcanzó el número 69 en el Billboard Hot 100 en los EE. UU. y alcanzó el número 1 en Mainstream Rock Tracks y Modern Rock Tracks en los EE. UU.