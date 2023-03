“Trelew tiene que ser la Bahía Blanca de la Patagonia”

El precandidato a la intendencia en Trelew por el justicialismo, Emanuel Coliñir, aseguró que desde el espacio político que integra “buscan dialogar con todos los sectores, aunque no tengamos muchos puntos de coincidencia”.

Coliñir actualmente es el Coodinador de Municipios del Ministerio del Interior de la Nación y ha logrado entender que lo fundamental para levantar cualquier localidad es con trabajo. “Para recuperar la ciudad de Trelew, me parece que todos tenemos que estar en la misma sintonía”, aseguró y luego indicó que “hay que seguir levantando la vara de la discusión política y del desarrollo de propuestas que vayan en función de un eje que para mí es fundamental, de acá a los próximos años de la ciudad hay que generar empleo real”.

“Si nosotros logramos generar esto, ordenamos la ciudad. Si generamos trabajo, reducimos los índices de violencia, de agresividad, de inseguridad. El eje principal es la generación de empleo”, sostuvo el precandidato, quien además hizo un llamado de atención a la dirigencia, al indicar que hay que planear entre todos cuál será el futuro de la ciudad.

“Hay un deber fundamental hace 30 años, que es el de recuperar el Parque Industrial, tenemos que avanzar en una tarea ardua y que va a necesitar mucho volumen de trabajo. En Trelew tenemos uno de los mejores parque industriales de los 400 que hay en todo el país. No ponerlo en valor, habla que la dirigencia en general se ha ocupado de otras cosas”, manifestó.

Además, propuso salir a buscar al sector privado, ofrecerle garantías, estabilidad y llevar adelante una política de radicación de empresas. “Si nosotros somos capaces, entre privado, el Consorcio del Parque Industrial y el sector público de los diferentes Gobiernos, de salir a buscar al privado y ofrecerle una ciudad que tiene una locación geográfica estratégica que te permita instalarla como la Bahía Blanca de la Patagonia, las oportunidades son infinitas”, insistió.

PASO A PASO

Por otro lado, el precandidato a la Intendencia en Trelew fue consultado sobre la gran cantidad de postulados al mismo cargo que busca ocupar e indicó que es algo positivo para la democracia que haya diferentes propuestas, pero con el paso de las semanas algunas de ellas se van a bajar.

“Aspiramos a sumar a nuestro espacio a algunos de los precandidatos o precandidatas, pero por sobre todas las cosas que se pueda trabajar en un frente amplio que se exprese algo distinto. Nosotros no ofrecemos continuidad en Trelew, no queremos ser parte de lo mismo. Entendemos que hay una discusión que es esencial para el trelewense que es pasado versus el futuro”, dijo y luego remató “nosotros queremos ofrecer futuro y para hacerlo no podemos seguir hablando del pasado. No queremos volver al Trelew del año 2000, queremos que se parezca más a la ciudad que necesitamos de cara al 2030”.

Luego, Coliñir resaltó las políticas implementadas en Puerto Madryn durante los últimos 15 años, donde se propuso llevar adelante un proceso de desarrollo de la industria del turismo y la cual se ha logrado sostener con excelentes resultados.

PRIMARIAS

Por último, defendió las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias. “Ha sido un instrumento que permitió a los referentes electorales de los partidos políticos resolver discusiones internas con cierta tranquilidad y llegar a las elecciones generales con una propuesta unificada”.

“Está claro, también, que hay un sector de la sociedad que pide que se eliminen y hay que escuchar eso. Es un sector que le exige a la política que haya reducción de gasto. Si bien para nosotros es una inversión, los vecinos y vecinas entienden que es una erosión innecesaria y por eso creo que hay poner el oído ahí. Pero también ser responsables y encontrar una alternativa”, finalizó.